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YAVUZ DONAT
26 Haziran 2018, Salı YAVUZ DONAT

Muharrem İnce “gerçeği”

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Muharrem İnce'nin hakkı da Muharrem İnce'ye.
Başarılı bir kampanya yürüttü... Zamana karşı yarıştı... Yorulmadı.
Bizce... İyi de oy aldı.
gecesi "Bunları" söyledik... Ve dostlara sorduk:
- Ne diyorsunuz?
Yanıt 'ten geldi:
- Muharrem İnce CHP'den İyi Parti'ye oy kaymasını önledi... CHP'nin oyunu belli bir ölçüde tuttu.
- , 'nin aldığı oyun çok daha fazlasını aldı... Bu konu önemli... Mutlaka sonuçları olacaktır... Ne diyorsunuz?
- Aradaki oy farkını CHP herhalde oturup değerlendirecektir... CHP kendisine çekin düzen vermek durumunda... Aslında her partinin kendisine çeki düzen vermesi lazım... En başta da CHP.

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