Sezar'ın hakkı Sezar'a... Muharrem İnce'nin hakkı da Muharrem İnce'ye.

Başarılı bir kampanya yürüttü... Zamana karşı yarıştı... Yorulmadı.

Bizce... İyi de oy aldı.

Seçim gecesi "Bunları" söyledik... Ve dostlara sorduk:

- Ne diyorsunuz?

Yanıt Cemil Çiçek'ten geldi:

- Muharrem İnce CHP'den İyi Parti'ye oy kaymasını önledi... CHP'nin oyunu belli bir ölçüde tuttu.

- Muharrem İnce, CHP'nin aldığı oyun çok daha fazlasını aldı... Bu konu önemli... Mutlaka sonuçları olacaktır... Ne diyorsunuz?

- Aradaki oy farkını CHP herhalde oturup değerlendirecektir... CHP kendisine çekin düzen vermek durumunda... Aslında her partinin kendisine çeki düzen vermesi lazım... En başta da CHP.