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YAVUZ DONAT
26 Haziran 2018, Salı YAVUZ DONAT

Demokratik olgunluk

Eski seçimlere kıyasla "Zor bir seçimdi."
"Süreç" kısaydı... "İttifaklar" vardı.
Ama seçmen "Zoru başardı... Türkiye dosta düşmana örnek... Tertemiz bir seçim yaptı."
Seçim gecesi... Bu konu açılınca... Siyasetin "Aksakallı" takımından... Eski Bakan... Eski Başbakan Yardımcısı... Eski Meclis Başkanı... Cemil Çiçek dedi ki:
Milletimiz, demokrasiyi ne kadar özümsediğini, demokratik olgunluğunu dünyaya ispat etti.
Dış çevrelerde ile ilgili tereddütleri olan varsa, sonucu iyi değerlendirmeli.

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