Bölge insanı, huzurun tadını çıkarırken, barış bayramını yaşarken...

Savunma sanayiinin yerli ve milli gururu TUSAŞ'a terör saldırısı.

Bölge, güne neşeli başlamıştı.

Akşama doğru suratlar asıldı.

Nefret söylemleri... Kınamalar... Birbirini kovaladı.

Batı destekli terör, Türkiye'nin huzurunu bozmak için yine devrede.

Ama... Türkiye, böyle oyunlarla sarsılmayacak kadar büyük ve güçlü bir ülke.

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'Ne zaman güzel şeyler olsa...'



Mehmet Kaya... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bölgede özgül ağırlığı yüksek isimlerden.

Söze, "TUSAŞ saldırısını nefretle kınıyorum... Lanetliyorum" diyerek başladı:

"Ülkede ne zaman güzel şeyler olsa, bu güzellikleri Türkiye'ye yaşatmak istemeyen kara odaklar devreye giriyor... Ama başarılı olamayacaklar."







Sonra... Barışa, uzlaşmaya giden yolda atılan adımları konuştuk.

Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatması... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaklaşımı... Tarihi fırsat... Ve Mehmet Kaya'nın penceresinden görünenler:

Çözüm sürecinin konuşulması bile bölgede büyük heyecan yarattı.

Çözümsüzlükten ülke zarar görüyor... En büyük zararı ise bölge görüyor.

Huzur, bölge ekonomisini yükseltiyor... Huzursuzluk olunca bölge ekonomisi dibe vuruyor.

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İnadına barış



Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun sözleri bölgedeki ortamın... Huzur ikliminin... Halkın özleminin özeti:

"Diyarbakır, kendi huzuruna sahip çıkıyor... Bölge insanı, huzurun kalıcı olmasını istiyor... Teröre prim vermiyor, tepki gösteriyor."







Diyarbakırlı... Savunma sanayiimizin sembol kuruluşlarından TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısını lanetliyor.

Bölgede esen rüzgâr... Yükselen ses:

"İnadına huzur... İnadına barış."

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Manifesto



Mehmet Kaya, "Bahçeli'nin doğru adım attığını" söyledi.

Erdoğan'ın konuşması için ise "Manifesto" dedi:

"Her kesime güven verecek bir manifesto."

Sonra sözü, Özgür Özel'e getirdi:

"Süreci sabote edecek bir önyargı sergilemedi... Bilakis destek verdi."

Yarın... Yarından sonra... Neler olacak? Bölge insanının beklentileri neler?

Mehmet Kaya, uzun konuştu... Birkaç satırbaşı:

Türkiye çok önemli bir dönüm noktasında.

Provokasyonlara karşı milletçe uyanık olmalıyız.

DEM Parti'ye büyük görev düşüyor... Kürtler kadar Türkleri de kucaklayacak bir dili hâkim kılmalı.

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'Böyle devam etsin'



Çavuşoğlu Çanta... Şehrin en kalabalık bölgesinde... Gazi Caddesi'nde.

İşyerinin sahibi Alaaddin Çavuş.

- Kolay gelsin... İşler nasıl?

- Rabbime hamdü senalar olsun.

- Gelişmelere nasıl bakıyorsun?







- Herkes, barış ve huzur yolunda yeni bir dönemin başlamasını istiyor... Bahçeli'nin seslendirdiği büyük uzlaşma olayını, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetmeli.

- Özgür Özel buradaydı... TUSAŞ saldırısı nedeniyle Ankara'ya döndü... Onun yaklaşımları bölgede nasıl karşılanıyor?

- Özgür Özel, ana muhalefet... Barış çubuğu uzatması çok değerli.

- DEM Parti... Nasıl bir görüntü veriyor?

- Milletin, DEM'den beklediği... Kişisel hırslarını aşsınlar... Sürecin bir parçası olsunlar... Türkiye, artık barış istiyor.

Çavuşoğlu Çanta... 40 yıllık işyeri.

Gelen giden, çantalara bakan ve sohbetimize katılan çok.

Herkes... Son terör olayına lanet okuyor... Huzur ortamının devamını istiyor.

- Alaaddin... Allah'a ısmarladık.

- Güle güle... Devlet Bahçeli, iyi ki el sıktı... İyi ki Erdoğan devreye girdi... İyi ki Özgür Özel destek verdi... Allah aşkına, böyle devam etsin.

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Şehitlere rahmet



Salı öğle sonu... Şehrin nabzının attığı yerlerden Hasan Paşa Hanı cıvıl cıvıl...

Çarşamba... TUSAŞ saldırısı sonrası... Hava değişiyor. Bir gün önceki renk, neşe, canlılık, sessizliğe dönüşüyor. Dillerde... Şehitlere rahmet... Teröre lanet.

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'Kara oyun' sürpriz değil



Türkiye... Ateş çemberi Ortadoğu'da, huzurlu bir barış adası.

Vali Murat Zorluoğlu'nun söylemiyle, "Güneydoğu'nun cazibe merkezi."

Esnaf... Keyifle dükkânını açıyor. Anne... Güven içinde çocuğunu okula yolluyor. Üretim, istihdam, ihracat artıyor. Böyle bir zamanda, ortamda senaryosu yurtdışında yazılan kara oyun, Kahramankazan'da, gözbebeğimiz TUSAŞ'ın önünde sahneye koyuluyor... Sürpriz değil. Ama büyük Türkiye böyle alçaklıklara boyun eğecek bir ülke hiç değil.

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Barıştan güzel ne var?



Mehmet Nasih Çelik... Diyarbakır Tarım ve Kredi Kooperatifi Başkanı... 60 yaşında. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok şey yapmak istiyor ama içeriden, dışarıdan engel olmaya çalışan çok" diyerek söze başladı:

Devlet Bahçeli'nin başlattığı proje ete kemiğe bürünmeli... Herkes samimi olmalı... Üslubuna dikkat etmeli.







DEM de artık dikine dikine gitmemeli... Seçime değil, çözüme odaklanmalı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masaya elini vurmalı... Onun samimiyetine inanıyorum.

Özgür Özel'in sadece parti içi siyasete değil, uzlaşmaya da önem vermesi milletin hoşuna gidiyor... Bu tavrını sürdürmeli.

Barıştan güzel bir şey yok... Var mı buna itiraz eden?

Mehmet Nasih Çelik ile lokantada konuştuk... Dörtyol'da... Ciğerim'de.

Çelik... Sözlerine "Var mı itiraz eden?" diye nokta koyunca... Yan masalardan sesler düzeldi:

"Yok... Barıştan güzel bir şey yok."