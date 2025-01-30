Çarşamba... Sabah... Siteler... Ankara'nın nabzının attığı yerlerden.

12 bin işyeri... Çalışanların sayısı 80 bin. Sığınmacı/ Suriyeli 10 bin.







Dün... Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile birlikte Siteler'deydik.

Gezdik... Mobilyacıları dinledik... Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı ile sohbet ettik.







Öğle yemeğini esnaf lokantasında yedik.

Ekonomi... Kartalkaya/otel yangını... Terörsüz Türkiye... Siyaset... Esnafın dertleri, beklentileri... İşte sokağın sesi.

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KANUN... UYGULAMA



Esnaf, "yanlış iş yapanın... Olay çıkaranın... Kurallara uymayanın" cezalandırılmasını istiyor.

Hüseyin Taklacı'nın talebi:

"Sayın Başkanım... Meclis Başkanlığı yaptınız... Adalet Bakanlığı yaptınız... Mutlaka kanun çıksın... Böyleleri cezalandırılsın."

Cemil Çiçek, "Dünyada en çok mevzuat Türkiye'de" diyor:

- Her konuda kanunumuz var... Kanun bakımından bir problem yok... Asıl sıkıntı uygulamada.

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TÜRKİYE MOZAİĞİ



Siteler'de... Türkiye'nin bütün renkleri var... Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Boşnak, Arap... Burası bir mozaik.







Gündem... "Terörsüz Türkiye." Mobilyacı... Lokantacı... İşveren... İşçi... Herkes, barış, kardeşlik, huzur... Terörsüz Türkiye yanlısı.

Hüseyin Taklacı:

- Siteler'de bu konuda sorun yok... Hepimiz kardeşiz... Buradaki havanın bütün yurtta kurumlaşmasını isteriz.

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SURİYELİLER GERİ DÖNER Mİ?



Cemil Çiçek sığınmacıları sordu... Suriye'den gelenleri.

"Dönüyorlar mı?" diye. Dönen pek yok... Tek tük.

Hüseyin Taklacı, "Siteler'deki Suriyelilerin dönse dönse üçte biri döner" dedi:







Mobilya oymacılığında... El sanatlarında çok iyiler.

İşlerini yapıyorlar... Yaramazlık eden, olay çıkaran yok.

Boş gezmiyorlar... Kimseye yük olmuyorlar.

İşyeri açan ve yanında Türk ve Suriyeli işçi çalıştıran... Meslek odasına kayıtlı... Vergi ödeyen 9 işletme var.

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ÖRNEK GİRİŞİM



Türkiye'de... Organize Sanayi Bölgesi kuran tek meslek grubu var... Ankara'da: Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu. Yani... Siteler esnafı.

Mobilya OSB... Ankara'nın Elmadağ ilçesinde... İnşaatı devam ediyor.

Cemil Çiçek, "Gidelim" dedi. Başka bir gün... Gideceğiz.

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'MARANGOZ' DEYİP GEÇMEYİN



Mobilya ustasının... Diğer sektörlerdeki ustaların... Kazandıkları para öğretmen, polis, imam maaşından fazla.

Esnafın başkanı Hüseyin Taklacı anlattı:

- Camide... Namazdan sonra... İmam... Cemaat... Sohbet ediyorduk... Hoca dedi ki: 'Cami imamı olacağıma keşke marangoz olsaydım.'

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SORUNLAR... ÇÖZÜMLER



Mobilyacı... Döşemeci... Mermerci... Avizeci... Hırdavatçı... Marangoz... Aksesuvarcı... Camcı... Boyacı...

- Ey, Siteler esnafı! Sorunlarınız nedir? Devletten beklentileriniz...

Cemil Çiçek ile birlikte dinledik... Birkaç satırbaşı:







Hammadde... Girdiler pahalı... Vergi yükü ağır... Esnafın yaşaması için vergi yükü ekonomik hâle gelmeli.

İhracat çok önemli... İhracatçının önünün açılması lazım... Yüksek faiz yolumuzu tıkıyor.

Ortalık üniversite mezunuyla dolu... Oysa bizim meslek sahibi elemana ihtiyacımız var... Daha fazla meslek lisesi açılmalı.

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MARKET HER ŞEYİ SATMASIN



Siteler'de dinlediğimiz bir başka sorun:

- Büyük... 2-3 bin metrekare olan zincir marketler neyse de... Sokak arasındaki zincir marketlerde meyve, sebze de satılıyor, çorap da, çamaşır da, terlik de, avize de, masa, sandalye de... Hatta telefon, beyaz eşya, televizyon, bisiklet... Bu doğru bir uygulama mı?

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KİTABIN ORTASINDAN



Siyaset... Erken seçim... CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?

Böyle konular Siteler'de gündem dışı. Erken seçim... Gündemin çok ama çok dışında.

Gündem... Pahalılık... Üretim... Esnafın desteklenmesi. Esnaftan biri... Sesini yükseltti:

"Esnaf, Türkiye'nin temel direklerinden biridir... Esnaf zayıflamamalı, güçlenmelidir."

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SUÇLU ARANIYOR



Deprem... Çöken binalar... Mahkemeler... Yargılanan inşaatçılar... Hapis yatanlar... Siteler'deki sohbetlerde bu konu da açıldı. Çok kişinin seslendirdiği bir sorun:

- Anladık, müteahhit suçlu... Cezasını çeksin... Ama ruhsat verenin, inşaat sırasında kontrol görevini yerine getirmeyenin hiç mi suçu yok?

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KAMPANYA



Türkiye'de mobilya sektöründeki firmaların yüzde 18'i Ankara'da.

Sektörün... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan bir isteği var:

"Teknoloji gelişti... Makine parkımız eskidi... Yeni/modern makinelere ihtiyacımız var... Bakanımız "Eskisini getir, yenisini götür" kampanyası başlatsın... Biz de üzerimize düşeni yapalım... Çağa ayak uyduralım."

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BU SESE KULAK VERİN



Cemil Çiçek, şu anda milletvekili değil... Aktif siyasetin dışında.

Milletvekili... Bakan... Meclis Başkanı iken çarşıya, pazara giderdi... Esnafı dinlerdi. Dün gözledik... Cemil Bey, Siteler esnafının yabancısı değil.

Çok kişi... "Buraya gelen yok" diyerek dert yandı.

İstekleri... Milletvekilinin... Bakanın... Belediye başkanının... Halkın arasına girmesi... Sokağa kulak vermesi... Esnafla ilgilenmesi.