Trafik yoğun... TIR... TIR... TIR... Binlerce TIR... Habur Sınır Kapısı çok canlı.

Günde... Ortalama 4 bin TIR geçiş yapıyor... Türkiye'den Irak'a... Irak'tan Türkiye'ye.

Ayrıca... Günübirlik gelip gidenler de var... Bavul ticareti.







Şırnak Valisi Birol Ekici, 2024'te, Habur kapısından 14 milyar dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Bölge insanının yükselen talebi;

"Kapıkule'den Şanlıurfa'ya kadar otoyol var... Otoyolun Habur'a kadar uzamasını istiyoruz."

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İSTİHDAM



Hakkâri, Siirt, Mardin ve Şırnak... Dört ilin oluşturduğu bölgede istihdamda birinci sırada olan il... Hangisi?

Bildiniz... Şırnak.

Nedeni... Petrol bereketi.

Birkaç yıla kalmaz... Şırnak'ta nüfus patlaması yaşanır.

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EĞİTİM



Öğretmen atamaları devam ediyor... Son atamalarda... İlk sırada Şanlıurfa var. İkinci sırada ise... Şırnak... 1651 öğretmen Şırnak'ta göreve başladı. Okullaşma çok hızlı.







Şırnak'ta 14 okul yapılıyor... Dördü hayırseverlerden. Şanlıurfa... Diyarbakır... Mardin... Batman... Hakkâri... Bölgede, eğitimin kalitesi giderek yükseliyor.

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TURİZM



Güneydoğu Anadolu'da turizm sezonu başlamış bile... Bölgeye turist yağıyor... Yollarda tur otobüsleri.

Şırnak Üniversitesi'nde turizm haftası kutlamaları yapıldı. Yöresel lezzetler... Nuh'un sofrası.







Yarışmalar... Kardeşlik halayı.

Profesör Abdurrahim Alkış... Rektör... Şırnaklı... Üniversite ile şehri buluşturmayı, kaynaştırmayı başarmış.

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LOKMANIN HİKÂYESİ



Televizyonlarda yemek programları var... Yarışmalı: "Nursel ile mutfak bahane... Masterchef... Zuhal Topal'la yemekteyiz... En hamarat benim... Gelinim mutfakta..."

Acaba... Televizyon programcılarımız, Doğu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da da benzer programlar, yarışmalar yapamazlar mı? Van... Ağrı... Şırnak... Artvin... "Haritada bir yer" olmanın çok ötesinde. Buralar... Tarih, kültür, inanç, misafirperverlik diyarı. Buralar... Geçmişinden kopmayan şehirler. Her lokmanın bir hikâyesi var. İnsanlık tarihini okumak isteyen buralara gelsin.

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'MEHİR'



Yöresel lezzetler yarışması... Ödüller dağıtıldı.

Hayriye Bilal... Silopi'de... Üçüncü... 5 bin lira.

Yemeğinin adı... Mehir.

İçinde yoğurt, yaban nanesi, buğday ve yağ var.

Ve... Diğer yemekler... Say say bitmez.

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AL SANA KÜLTÜR



Bölgede... Yüzlerce yıllık örf, âdet, gelenek, kültür yaşatılıyor.

Şırnak Havalimanı'na indik... Osman Geliş karşıladı:

- Buraya ayak bastınız ve gönlünüzü bizimle paylaştınız... Tanrı misafirisiniz... Evimizde kalacak, soframızda yemek yiyeceksiniz.

- Teşekkürler... Şehr-i Nuh Oteli'nde yer ayırttım.

Sevgili Osman'ın suratı asıldı. Ama... Ailece yemeklerini bizimle paylaştılar. Unutmadan... Çarşıda... Esnafa selam veriyorsunuz... Çayını içmeden bırakmıyor.

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AŞURE



Rektör Abdurrahim Alkış söyledi... TSO Başkanı Osman Geliş söyledi... Belediye Başkanı Mehmet Yarka söyledi... "Aşurenin ilk yapıldığı yer... Şırnak." 28 Haziran... Cudi Dağı'nda, Hazreti Nuh'u anma töreni var. Misafirlere ikram... Aşure.

Davetlisiniz.

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FİYAT TABLOSU



Üniversite... Rektör Prof. Alkış, aşure yedirmeden bırakmadı.

Hocalarla... Öğrencilerle sohbet... Bu sırada gözümüz duvardaki tabelaya takıldı:

Döner 100 lira. Köfte 110, sandviç 80, ayran 20 lira.

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DEVLET BABA



Meşhur söz... Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Şırnak... Şehrin en büyük mülki idare amiri... Vali Birol Ekici... Öksüzün, yetimin, şehit ailesinin, garip gurebanın yanında... Devlet baba. Vali böyle olunca... Kaymakamlar... Bütün kamu görevlileri... Birol Ekici'nin izinde.

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PİKNİK



Geziyoruz... Nerede bir yeşillik varsa... Orada piknik. Şehirlerde... İlçelerde... Parklar, piknik alanı gibi.

El sallıyoruz... Anında karşılık geliyor:

- Çayımızı içmez misiniz? Börek... Ellerimle yaptım... Yemez misiniz?

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BEĞENDİK



Atasözü... İş bilenin, kılıç kuşananın. Silopi... Irak sınırına sıfır noktasındaki ilçemiz... Toprak verimli.

Vali Birol Ekici anlattı:

946 dekar arazide seracılık... Altyapı ihalesi yapılmış.

Ankara'ya, İstanbul'a... Irak'a domates satılacak.

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VEDA



Sezen Aksu'nun şarkısı misali... Doymadım doyamadım...

Ülkem... Mardin'im, Diyarbakır'ım... Şanlıurfa, Batman, Şırnak öylesine güzel ki.

Faraşin Yaylası... Finik Harabeleri... Cudi Dağı... Şerefiye Şelalesi... Kırmızı Medrese... Gezmelere doyamadım.

Şarkı sözü değil, gerçeğin ta kendisi:

"Bir başkadır benim memleketim."