Yaşayan en eski Türk gazetesi... 130 yıllık çınar... Ege bölgesi başta, Türkiye'nin nabzını tutan güçlü bir ses.

İlklerin gazetesi.

1928... Yeni Türk alfabesinin kabulünden sonra... Yeni alfabeyle basılan ilk gazete.







Türkiye'de... İlk ofset baskı düzenine giren gazete, yine Yeni Asır... 1967.

Ve 1980... Bilgisayar teknolojisini ilk kullanan gazete.

Çarşamba akşamı asırlık çınarın ödül töreni vardı... Ege'nin bütün renklerinin bir araya geldiği bir buluşma.

Yeni Asır... Daha nice yıllara.

***

EGE YİGİT



Tören salonunun duvarlarında... Nereye baksanız... "Ege Yigit" yazılı.

Ege... Anlatmaya gerek yok... Türkiye'nin Batı'ya açılan penceresi.

Ve yiğit... Açılımı:







Yatırım... İnovasyon... Gastronomi... İhracat... Teknoloji... "İlk harflerini" yan yana getirin... "Yigit."

Yeni Asır 5 yıldır "Ege'yi ödüllendiriyor... Sektör liderlerini... Yenilikçileri... İlham verenleri."

Hani ne derler?... Marifet iltifata tabidir.

Marifeti, başarıyı ödüllendirmek gerekir.

***

DR. SÜLEYMAN ELBAN



Adana Valisi idi... Sık sık görüşüyorduk... İzmir'e atandı... Özlemiştik... Yeni Asır'ın gecesinde özlem giderdik.







İncelmiş... 5 ayda 15 kilo vermiş.

Yürüyüş... Ve diyet.

Şebnem Bursalı anlattı... Vali Bey her pazar "doğa yürüyüşü" yapıyor... Ama yalnız değil.







İsteyen geliyor... Milletvekili... Hâkim... Doktor... Mühendis... Esnaf... Çiftçi... Genç... Kadın... Erkek.

Hoşumuza gitti... Her pazar "halkla buluşma".

***

GÜZEL İZMİR



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunda dört gün sonra... 13 Eylül 1922'de... Edirne Milletvekili Şeref Bey (Mehmet Şerafettin Aykut) Meclis Başkanlığı'na bir kanun teklifi veriyor.

İzmir'in adının "Güzel İzmir" olmasını öneriyor.

Önerge... İçişleri Komisyonu'na gönderiliyor.

Gündeme alınmasına karar veriliyor.

Sonra... Araya başka işler giriyor... Ve konu unutuluyor.

Merhum Şeref Bey'i rahmetle anıyoruz... İyi düşünmüş... İzmir gerçekten de "dünyalar güzeli".

Ama... Ya bağımsızlığına... Çarpık kentleşmesine... Trafik keşmekeşine... Körfez kirliliğine ne demeli?

***

İZMİR'İN DAĞLARINDA...



Yemyeşil... Cennetten bir köşe... Boşuna söylenmiyor... "İzmir'in dağlarında çiçekler açar."

Dağlar... Mis gibi... Çiçek kokuyor.

Ama... Ya İzmir'in içi?

Körfezin kirliliği... Havaların ısınmasıyla yükselen pis koku... Sokaklar... Çöpler.

İzmir'in az ötesinde Manisa var... 38 kilometre... "Tertemiz."

Tarihin hazinesi İzmir'in, belediyecilik konusunda Manisa'dan alacağı çok ders var.

***

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Çarşamba öğleden sonra... Foça'daydık.

Akşam... Yeni Asır'ın gecesi... Kokteyl... Yemek... İş dünyası... Sivil toplum liderleri... Kanaat önderleri... Medya.

Perşembe sabahı... Ünlü Kemeraltı Çarşısı... Şehrin nabzının attığı anket...

İki gün boyunca kiminle konuştuysak "Terörsüz Türkiye" konusuna şaşı bakanı, olumsuz söz söyleyeni görmedik.

***

TABAN... VE TAVAN



Yeni Asır Gazetesi'nin "gecesi" kalabalıktı.

Siyasi partilerin çoğunun temsilcileri de vardı... Ege'nin değişik illerinden, ilçelerinden.







Yemek öncesi kokteyl... 1 saatten fazla... Sohbet.

Yemekte...O partili, bu partili... Aynı masadalar... Yine sohbet... Bütün gece.

Gözlem:







Ankara'daki... "Çekişme... Ses yükseltme... Kırıcı söz... Hakaret" tabanda yok.

Taban... "Hoşgörü... Uzlaşma... Üslup" bakımından... Tavandan kat kat ileride.

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SANAL GÜNDEM



Sokaktaki insana... "Erken seçim olsun mu?" sorusunu sorun... "Olsun" diyen çok.

Fakat... "Olsun" diyenler... Erken seçimin olacağına inanmıyorlar.

Sonuç:

Erken seçim... Fasa fiso... Sanal gündem.

Kemeraltı Çarşısı'nın da... Lokantacının da... Şoförün, bakkalın, sanayicinin de "derdi ekonomi".

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'HEMŞERİMİZ ATATÜRK'



İzmir'in kurtuluşu... 9 Eylül 1922.

Kadir kıymet bilen İzmir halkının Gazi Mustafa Paşa'ya "hemşerilik" teklifi... Kurtuluşun hemen ardından... 14 Eylül 1922.

Ve... Atatürk'ün cevabı... Mektubu... Teşekkürü... 24 Eylül 1922:

"İzmirli hemşerilerime sevgi ve bağlılıkla teşekkürlerimi sunarım... Hepinize selam ve sevgi hemşerilerim."

Evet... "İzmir 45 asırdır ata yurdudur" diyen büyük Atatürk... İzmir'in hemşerisi.

Bitmedi...

Büyük Atatürk... Dört şehrimizin daha hemşerisi: Ankara... Erzurum... Diyarbakır... Ve Gaziantep.

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TEBRİKLER



İnovatif Gayrimenkul Yatırım Ödülü... Ege bölgesine değer katan marka ödülü... Teknolojik yenilikleriyle öne çıkan firma ödülü... "Ödül çok."







Özgür Ekmekçioğlu... Ümit Ülkü... Sinan Eralp... Ahmet Bayramoğlu... Ömer İnce... Bülent Karakuş... Berna Kumaş Sipahi... Hayrettin Uçak... "Ödül alan isimler.''







Kutluyoruz.

Yeniliğe... Yatırım, üretim ve istihdama devam.