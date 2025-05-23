Yaşar Kemal'in doğduğu topraklar... Bereketli coğrafya... Gündem... Terörsüz Türkiye... Ekonomi... Tarım... Hayvancılık... Deprem konutları... Yaklaşan Kurban Bayramı... Emekli maaşları.

Siyaset ve seçim... Sıcak gündemin kapsama alanı dışında.







Devrim Murat Aksoy... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Dedi ki:

"Terörsüz Türkiye ile Türkiye uçar... Bizim bölge müthiş canlanır... Osmaniye ve Kadirli'de Organize Sanayi Bölgesi var... 3 OSB de yapım aşamasında... Terörsüz Türkiye demek yatırım, üretim, istihdam, ihracat artışı demek."

Başkan Aksoy'un hediyesi, büyük bir nazar boncuğu.

Teşekkürler.

***

BAYRAM HEDİYESİ



Asrın depremi... Can kaybı... Yaralananlar... Yıkılan binalar... Çadırlar... Konteyner evler... Ve nihayet;







20 Haziran'da, konteyner kentler dönemi bitecek... Depremzedeler, yeni konutlara taşınacak.

9 bin 366 konut... 760 işyeri... 2 bin 92 köy evi... Depremzedeler mutlu.

Geçmiş olsun Osmaniye.

Yeni konutlarınızda güle güle oturun.

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SARI ALTIN... KIRMIZI ALTIN



Sokaktaki insana sorun... "Nasılsınız?" diye.

Çok kişiden;

Ya "Fıstık gibiyim" yanıtını alırsınız...

Ya da "Turp gibiyim."

Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 45'i Osmaniye'den.

Fıstık, sarı altın... Osmaniye'nin ülke genelinde pazar payı yüzde 95.

Büyüklü, küçüklü 350 fıstık işleme fabrikası.

Fıstık sektöründe istihdam... 20 bin kişi.

Turpa gelince... Kırmızı altın.

Türkiye'nin turp üretiminde Osmaniye'nin payı... Yüzde 80.

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KAYISI... 30 LİRA



Yıldırım Beyazıt Mahallesi... Semt pazarı... Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı ile geziyoruz... Etiketlere bakıyoruz... Pazarcıların ve müşterilerle sohbet ediyoruz... Nabız tutuyoruz.







Etiketlerde kayısı 30 lira.

- Hemşerim... Kilosunu 30'a satınca, kaç para kazanıyorsun?

- Abi... Millet yesin... Hayatta her şey para değil.

- Terörsüz Türkiye... Ne diyorsun?

- Allah, razı olsun diyorum.

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'DEVLET BABA'



Yenidünya 40 lira... Deveci armut 60 lira... Elma 25 lira.

- Pazarcı işler nasıl?

- Çok şükür.

- Günde kaç lira kazanıyorsun?

- Ekmek parası çıkıyor... Kanaat etmek lazım... Allah, bugünleri aratmasın.







Karı, koca pazarda alışveriş ediyorlar... Sohbet... Hâl hatır soruyoruz... Terörsüz Türkiye konusu açılıyor.

"Devlet Baba ne yapıyorsa doğrudur" diyorlar.

Devlet Baba... İki anlamda.

Biri... Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

Diğer... Devlet Bahçeli.

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ANADOLU AHLAKI



Patlıcan 30 lira... Bezelye 35... Domates 25. Ne yapsak, alsak mı? Ankara'ya nasıl götüreceğiz?

İsrafil... "Akşam otobüse veririz, sabah Ankara'da olur" diyor... Gülüyoruz.







Pazarcılar... Konuşmamızı duyuyor... Söze giriyor:

- Pahalıya satmak günahtır... Allah'tan korkacaksın... Müşteri velinimettir... Kazık atmayacaksın.

Anadolu irfanı... Anadolu ahlakı... İşte bu.

***

UÇAN ETİKETLER



Pazar fotoğraflarını TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy'a gösterdik:

- Ne diyorsunuz?

Başkan Aksoy... "Burada üretilen ürün, Ankara'ya, İstanbul'a gidene kadar birkaç defa el değiştiriyor" dedi:

- Aracı çok... Buna bir de taşıma masrafını ekleyin... Marketler deseniz kendi kârının peşinde... Öyle olunca fiyat etiketleri uçuyor.

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ANKARA'YA MEKTUP



Tarım, hayvancılık... Herkes işinde gücünde... Tarlada... Merada.

Şehir ekonomisi... Demir, çelik... Tekstil... Gıda ağırlıklı.

Kiminle konuşsanız... "Yatırım" diyor.

TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, terörsüz Türkiye projesi ile yerli ve yabancı yatırımcı geleceğini söylüyor.

Osmaniye'nin... Ankara'dan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var:

"Savunma sanayiinin bir yatırımı... Bir kolu... Osmaniye'ye uzansın... Sadece Osmaniye'de değil, bölgede ekonomi canlanır."

***

DİYARBAKIR-OSMANİYE HATTI



Osmaniye'ye gelmeden önce Diyarbakır'daydım.

İki şehir arasında... Siyasi harita çok farklı.

Diyarbakır... 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimleri;

Birinci parti... Yeşil Sol... Yüzde 60.93.

AK Parti... Yüzde 23.22.

CHP... Yüzde 8.24.

MHP... Yüzde 1.48.

Osmaniye'ye gelince... Siyasi harita tamamen değişiyor.

Birincilik AK Parti'de... Yüzde 33.19.

İkinci MHP... Yüzde 28.45.

Üçüncü CHP... Yüzde 17.33.

Ve Yeşil Sol... Yüzde 2.27.

Siyasi harita farklı... Fakat... Terörsüz Türkiye konusu açılınca... Söylemler arasında paralellik var.

Diyarbakırlı... "Terör yorgunuyuz" diyor. Osmaniyeli... Terörsüz Türkiye projesi ile "Ekonominin uçuşa geçeceğini" söylüyor.

Ve... Güneydoğu insanı da... Çukurova insanı da... "Devlet projesinin günlük siyaset malzemesi yapılmamasını" istiyor.

***

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU



Terörsüz Türkiye... Süreç... Uzun ince bir yol... Başaracağız.

Ama kolay değil.

Bazı yol kazaları olacak... Kaçınılmaz.

Örneğin... Tunceli vakası.

Bülent Tekbıyıkoğlu... Başarılı Kırıkkale Valisi'ydi.

Asrın depremi... Görev verilmesini beklemeden... İstikamet, depremin merkez üssü Kahramanmaraş... Pazarcık ilçesi.

Çadırda yattı... Enkazda çalıştı... Cenaze kaldırdı... Öksüzü, yetimi sahipsiz bırakmadı.

Sonra... Tunceli Valiliği'ne atandı.

Korumasız... Eskortsuz... Motosikletle dağ taş dolaştı... Çemişgezek... Hozat... Mazgirt... Ovacık... Pülümür...

Tunceli... Huzur iklimi... Barut kokusunun yerini çiçek kokusu aldı... Katkısı büyük.

Ve... Terörsüz Türkiye... İlk yol kazası... Vali Tekbıyıkoğlu merkezde.

Ayrıntı... Uzun hikâye... Hiç girmeyelim.

Fakat... Tekbıyıkoğlu bir köşede unutulmamalı... Mutlaka değerlendirilmeli... Kamu vicdanı kanatılmamalı.

Vali kolay yetişmiyor... Sahip çıkmalıyız.