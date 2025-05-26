Kültür Yolu Festivali... 17-25 Mayıs... Konserler... Diğer etkinlikler... Oteller doldu... Lokantalar iş yaptı... Ekonomiye can suyu... Herkes memnun.







Üç arkadaş... Hani ne derler? Ayaklarımıza kara sular inene kadar dolaştık.

Manisalı onları iyi tanır;







Biri Ertuğrul Aytaç... 37 yıl Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı.

Diğeri Tarkan Kayhan... Şehir merkezindeki meşhur UluPark'ın işletmecisi.

İşte isim isim sokağın sesi.

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AŞÇI BAHATTİN



Hatuniye Camii'nin karşısında... Sabah 04.00'te açılıyor... Sıcak çorba.

Lokanta eski... Dededen, babadan kalma.

Üç kardeş işletiyor... Berkman kardeşler... Mustafa, Recep, Çetin.







Esnaf lokantası... Öğle yemeği... Onlar konuştu, biz dinledik:

Terörsüz Türkiye'yi herkes istiyor.

Ekonomi için çok önemli.

Memlekette sıkıntı var ama... Halimizden memnunuz... İşinin başındaysan, tembellik etmeyip çalışıyorsan, aç kalmazsın.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olursa süper.

Bizi iyi tanır... Anneannesi ile dedesi Peker Mahallesi'nde otururdu... Özgür Bey gelirdi... Biz de o mahalledeyiz.

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KEBAPÇI İBRAHİM



Kuyumcular Çarşısı'nda... 1917'den bu yana.

Sahibi İbrahim Onaylı... Merhum kebapçı Ali'nin oğlu.

Kalabalık... Herkes Manisa kebabı yiyor.







İbrahim, "Terörsüz Türkiye çok iyi... Destekliyoruz... Tek şartımız var, şehit ailelerinin gönlü alınsın" diyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?

Lokantada, CHP'ye oy vermeyenler de var.

Ama... Çoğunluk... "Hemşerimiz... Özgür Özel olsun" diyor.

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MUSTAFA BOZ



Sigortadan emekli olmuş, 2015'te.

"Silahlar sussun" diyor:

- Silahlar susunca para konuşacak... Ekonomi canlanacak... Kara para dönemi sona erecek... Kaçakçılık bitecek... Terörsüz Türkiye, inşallah.

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PAZAR



Çarşı... Dükkânların çoğunda bayrak asılı... Yürüyoruz... Bitpazarı... Az ilerisi meyve sebze pazarı... Domates 15 lira.

- Ey pazarcı esnafı... Terörsüz Türkiye...







- Hay ağzına sağlık abi... Ağzından bal akıyor... Piyasa canlanacak değil mi?

Sonra... Bir karı, koca, "Yavuz Bey" diyerek yanımıza geliyor:

- Temmuz'da, emekli maaşları ne kadar artacak? Siz bilirsiniz.

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BAYRAM ALİ BAYLAN



Kuyumcu... Dükkâna gelen, giden çok... Kimi altın alıyor, kimi de satıyor.

Kaldırımda sohbet... Çaylar geliyor.







Sohbet... Bayram Ali Baylan anlatıyor, Ertuğrul Aytaç, Tarkan Kayhan ile dinliyoruz:

Terörden nemalanan bir kesim var... Onlar istemez ama insanların çoğu terörsüz Türkiye diye yatıyor, terörsüz Türkiye diye kalkıyor.

Terörsüz Türkiye'de ekonomi de yükselecek... Esnafın geliri, emeklinin maaşı artacak.

CHP'nin adayının kim olacağına parti karar verir... Ama gönül ister ki bir Manisalı olsun... Özgür Özel... Dört yıl önce eşim öldü... İlk gelenlerden biri Özgür Bey'di... Allah, razı olsun Bülent Arınç da geldi.

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SEFA KIRAATHANESİ



Şehrin en eski kahvesi... 1951'den beri... Eskiden, sabaha kadar açıkmış.

Karşısında cami var... Cemaat namazdan önce ve sonra kahvede.

Ve nabız:

"Terörsüz Türkiye için dua ediyoruz... Emekli maaşının artmasını istiyoruz."

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ÇAPALA MEHMET



Mehmet Ardıç... Ama herkes onu "Çapala Mehmet" diye tanır... CHP'li... Kızının nişan yüzüğünü Özgür Özel takmış.

"Terörsüz Türkiye en büyük dileğimiz" diyerek, söze başlıyor:







- Eşler, anneler, babalar, çocuklar ağladı... Çok şehit verdik... Ülkenin kaynakları harcandı... Bu konu, günlük siyasetin üstünde tutulmalı.

Öteki konu... Cumhurbaşkanı adaylığı:

- Parti olarak adayımız Ekrem İmamoğlu... Ama onun durumu malum... Özgür Özel, tartışmasız aday olmalı.

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KADİR MENGÜ



Anafartalar... Birinci Cadde... Ayakkabı ve çanta... Kadınlar için.

Uzakları gösterdi... Yunt Dağı'nı... Yeşillikleri.







Sonra... Çarşıyı işaret etti... Dükkânlar... Gezenler... Alışveriş edenler:

- Böyle güzel bir ülke nerede var? Kıymetini bilelim... Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi... İnşallah gerçekleşsin, insanlarımızın yüzleri gülecek.

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BRAVO PİDECİ



Şehrin merkezinde... Temiz... Müşterisi çok... Fiyatlara gelince... Kampanya zamanı.

Örneğin... Beş pide... Ispanaklı... 100 lira.







Pideci... Zarar etmiyor... Müşteriye kazık atmıyor... Şükretmesini biliyor.

Bravo demeden, tebrik etmeden geçmek olmaz.

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ÇİNLİLER... 'YENİ MANİSALILAR'



Akşam oldu... Yorulduk... Hava karardı.

Organize Sanayi Bölgesi'ne gittik... Palet Restoran'a.

Yemek bahane, sohbet şahane.

Osman Talu... Çiftlik sahibi... Besicilik üzerine.

Burak Seyrek... Sanayici.

Ertuğrul Aytaç... Tarkan Kayhan... Gökhan Aytaç.







155 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı ve Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı Fevzi Açıkel.

Destan Bulgay... Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı... Ve Pazarcılar Odası Başkanı.

Lokanta kalabalık.

Komşu masada Çince konuşuluyor.

Onlar... Yeni Manisalılar... Çinli otomotiv devi BYD'nin elemanları... Fabrika yatırımı devam ediyor.

Lokantada... Bizim gibi yorgunluk atıyorlar.

Sohbet... Birlikte fotoğraf çektiriyoruz... Mutlular... Manisa'yı çok seviyorlar.

Türkçe... Çat... Pat... Öğrenmeye çalışıyorlar.