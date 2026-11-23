Türkiye iki aydır bunları konuşuyor... Kara para... Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama... 131 fon... Tera... Buls... Pusula... Hedef... Destek... Atlas... ALinus... Odine... Lydia... Portföy... 46 şirket... Gözaltılar... Tutuklamalar... Ev hapsi... Yurt dışına çıkış yasağı.

İsimler havada uçuşuyor.

Kimler yok ki? Devletin çok önemli makamları emanet edilen isimler.

Siyasetçi... Holding sahibi... Akademisyen... Say babam say.

Bu ne hırs? Aç gözlülük... Allah'tan korkmazlık, kuldan utanmazlık...

Türk insanı öfkeli... Kelle istiyor... Kimler bulaştıysa... Nereye kadar uzanıyorsa.

***



Ah keşke çarpılsalar



Sadrazam (Başbakan) Koca Yusuf Paşa (1730-1800) bürokrasinin tepe isimlerini toplamış... Demiş ki:

"Rüşvet almayanlar, almadıklarına dair yemin etsinler."

Herkes yemin etmeye başlamış.

Salonda, dönemin ünlü şairi, nüktedan Haşmet de varmış.

- Haşmet, sen de önemli devlet görevlerinde bulundun... Yemin etmeyecek misin?

- Efendimiz, halk arasında yaygın bir inanç vardır... Yalan yere yemin eden çarpılır diye... Bekliyorum, salondakilerden hiç kimse çarpılmazsa ben de yemin edeceğim.

Aradan yüzyıllar geçti.

Devirler değişti.

Değişmeyen ise... Rüşvet.

Rüşvet alan, gerçekten çarpılacak olsa...

Bugün hastanelerin acil servisleri... Nöroloji... Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri... Dolar dolar taşar.

***



Soruşturmanın selameti için



Suat Hayri Ürgüplü (1903-1981...) Tek parti döneminde, 1939 ve 1943 seçimlerinde, Kayseri'den milletvekili seçildi.

İkinci Saracoğlu Hükümeti'nde Gümrük ve Tekel Bakanlığı yaptı.

Bu sırada... Kahve ithalinde yolsuzluk dedikoduları, iddiaları dolaşmaya başladı.

Soruşturma komisyonu kuruldu.

Ve... Bakan Ürgüplü soruşturmanın selameti için istifa etti. İşte istifa yazısı... Kelimesi kelimesine:

Adımın da karıştığı kahve yolsuzluğuyla ilgili, bakanlığımda bir komisyon kurulmuştur.

Bu teftiş heyetinin selametle çalışabilmesi için, benim, bu bakanlık koltuğunda oturmamam gerekir.

Aksi halde komisyonu etkilerim, sağlıklı bir karar oluşmaz.

O nedenle, siyasi ahlak gereği bakanlıktan istifa ediyorum.

Soruşturma sonucu Yüce Divan'da yargılandı... Ve beraat etti.

1950 seçimlerinde... Demokrat Parti'den Kayseri Milletvekili seçildi.

Sonra;

Almanya'da (1952), İngiltere'de (1955), Amerika'da (1959), İspanya'da (1960) büyükelçilik yaptı.

1961 seçimleri... Adalet Partisi milletvekili seçildi.

20 Şubat-27 Ekim 1965 tarihleri arasında Başbakanlık yaptı.

Diyeceğimiz o ki... Soruşturmanın selameti çok önemli.

Para... Fon... Borsa ile ilgili yüksek bürokrasi... Başsavcılığın davetini beklemeden... Soruşturmanın selameti için...

***



Yemin

Osmanlı İmparatorluğu dönemi... Rüşvetin yaygın olduğu yıllar... 1850... Sadrazamlık makamında Mustafa Reşit Paşa var.

Sadrazam... Bütün bakanlardan ve üst görevlerde bulunan bürokratlardan, yemin etmelerini istiyor.

Rüşvet almayacaklarına dair.

Merak edenler için... İçte o yemin metni:

"Padişahıma ve devlete sadakatten ayrılmayacağıma ve her ne ad ve tevil ile olursa olsun rüşvet almayacağıma ve padişahımın izniyle verilen resmi hediyeden başka yasak olan hediyeyi kabul etmeyeceğime, devlet malına kötülük yapmayacağıma ve kimseye ziyan ettirmeyeceğime, gerekmedikçe hatır karşılığında memur istihdam ettirmeyeceğime yemin ederim."

***



Bal tutan....

Rüşveti, yolsuzluğu, kara para aklamayı yemin ile önlemek mümkün mü?

Ne gezer?

Geçmişte... Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, vezirlere... Yüksek bürokratlara yemin ettirmiş de, ne değişmiş?

Öyle sözler var ki... Atasözü misali, yerleşmiş.

Örneğin: "Su akarken testini dolduracaksın." Bir başka söz...O kadar klasik ki:

"Devletin malı deniz, yemeyen domuz." Söz çok...Saymakla bitmez:

"Bal tutan parmağını yalar."

***



Fatih... Fetih... Ve rüşvet

Levon Panos Dabağyan (1933-2017...) Aksaray doğumlu... Türk Ermenisi... Yazar... Araştırmacı... Tarihçi... Milliyetçi Hareket Partisi ve Alpaslan Türkeş hakkında kitap yazan ilk Ermeni.

Dabağyan'ın, Fatih ve Fetih Olayı kitabından.

İstanbul'un fethinden bir süre sonra... Bizans Başbakanı (Büyük Duka) Lukos Notaras, altın bir tepsi içinde, bir hazine değerindeki mücevherlerle Fatih'in huzuruna çıkar.

Fatih: Bunlar nedir?

Lukos Notaras: Kulunuzun kıymetsiz hediyeleri efendimiz.

Fatih sinirlenir:

Bu serveti Bizans ordusunu kuvvetlendirmek, kalelerinizi sağlamlaştırmak için kullanmış olsaydınız daha şerefli bir iş yapmış olurdunuz.

Vatandan esirgenen hazineler, ellere nasip olur.

Sen ise vatanından esirgediğin bu kirli servetle bize haram zehrini tattırmak istersin... Bre namert, bu ne cüret? Fatih... Konuştukça öfkesi artar... Sesini daha da yükseltir... Sözlerine devam eder:

Bizans'ın yıkımını hazırlamış olan rüşvet ve dalkavukluk zehrini bize tattırmaya çalışırsın.

Bre iblis... Yaşamak sana hak değildir.

Tez bu kafirin kellesini alın... Soyunu, sopunu yok edin.

Kendisine layık olmayan servetini de, askerlerim aralarında bölüşsünler.

***



Erdoğan'dan beklenen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon olayından sonra defalarca konuştu.

"Organize kötülük" dedi. Kime ve nereye kadar uzanırsa uzansın, üzerine gidileceğini söyledi.

Sözlerinden birkaç satır başı:

Türk ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan, işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır.

Bu konuda en küçük bir tavsama söz konusu değildir ve olmayacaktır.

Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap verecekler.

Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını mutlaka vereceklerdir.

Kamuoyu... Fon soyguncularına öfkeli... Öfke, her geçen gün tırmanıyor.

Kamuoyu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini, senet olarak görüyor.

Kamuoyu... Bu pisliğe bulaşanlara öyle bir tokat vurulmasını istiyor ki... Sesi Ağrı'dan... Edirne'den duyulsun.