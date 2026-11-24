Bugün... Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı verilmesinin yıldönümü.

Bugün... Öğretmenler Günü.

Başöğretmen Atatürk'ü saygıyla anıyor ve 1 milyonun üzerindeki eğitimcimize, "Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" diyoruz.

Öğretmenler Günü'nde... Tarih sayfalarında bir gezintiye ne dersiniz?

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Ve... Başöğretmen kararnamesi

Resmi Gazete... 24 Kasım 1928.

Kararname numarası... 7284.

Millet Mektebi Talimatnamesi.

Madde 4: "Bu teşkilatın reis-i umumisi ve Millet Mektebinin Başmuallimi Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal hazretleridir."

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Atatürk Kanunu

Kanun numarası... 2587.

Kabul tarihi... 24 Kasım 1934.

Resmi Gazete'de yayım tarihi... 17 Aralık 1934... Sayı 2888.

İşte o kanun... Kelimesi kelimesine... Resmi Gazete'de yazıldığı şekilde:

Birinci madde: Kemal öz adlı Türkiye Cumhur Reisi'ne 24-XI-1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan Atatürk soyadı yalnız tek şahsına mahsustur, hiç kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamaz, kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir surette bir kimseye verilemez.

İkinci madde: Atatürk adının başına ve sonuna başka söz konarak öz ve soyadı alınamaz ve kullanılamaz.

Üçüncü madde: Bu kanun hükmü 24-XI-1934 tarihinden başlar.

Dördüncü madde: Bu kanunun hükmünü yerine getirmeye Dâhiliye vekâleti memurdur.

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'Öğretmen... Daha büyük'

Atatürk bir köyde... İlkokulda... Okulun bahçesindeki çocuklarla sohbet eder.

Sonra zil çalar... Öğrencilerle birlikte sınıfa girer. Genç öğretmen, Atatürk'ü kürsüye davet eder.

Fakat... Atatürk arka sıralardan birine oturur... Ve şunları söyler: "Hayır... Siz yerinizi alınız, dersinizi veriniz... Sınıfta bir öğretmen, Cumhurbaşkanı'ndan daha büyüktür."

Öğretmene saygı... İşte bu.

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Atatürk'ün yaptırdığı okul

Atatürk, Ankara'da bir köyü ziyaret eder... Ergazi köyü... 1930.

Köyün okulu yoktur.

Atatürk, köye bir okul yaptırır... Tek derslikli... Kendi kesesinden... 1933.

Okulda 1955'e kadar eğitime devam edilir.

1955... Ek bina yapılır... Derslik sayısı artırılır.

1998... Atatürk'ün yaptırdığı okul ve ek bina yıkılır... Yerine, Özel İdare tarafından 3 katlı ve 28 derslikli ilkokul yapılır.

2016... Okula... Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu adı verildi. Ergazi köyü şimdi mahalle... Metropol ilçe Yenimahalle'de... Batıkent'te.

Ergazi'de... 3 katlı, 28 derslikli... Yüzlerce öğrencinin okuduğu okulun yapılması çok iyi olmuş... Ama...

Keşke... Atatürk'ün yaptırdığı tek derslikli okul yıkılmasaydı... Korunsaydı... Müze olarak.

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İlk 'Atatürk Lisesi'

Türkiye'de... Atatürk adını alan ilk lise. Ankara Atatürk Lisesi... Eski adı Ankara Erkek Lisesi.

Sıhhiye semtinde... 1886'da, Ankara İdadisi adıyla kurulmuş.

1908... Adı Ankara Sultanisi olarak değiştirilmiş. Mustafa Kemal Paşa tarafından ilk kez 30 Aralık 1919'da ziyaret edilmiş... Atatürk'ün Ankara'ya gelişinden hemen sonra.

Ve 1938... Atatürk'ün izniyle... Okulun adı Ankara Atatürk Lisesi.

Kimler bu liseden mezun olmadı ki...

İhsan Sabri Çağlayangil... Vehbi Koç... İsmail Hakkı Tonguç... Ahmet Hamdi Taşpınar... İlber Ortaylı... Hüsamettin Cindoruk... Orhan Veli Kanık... Hikmet Çetin... Gazi Yaşargil... Müşfik Kenter... Binlerce isim.

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Nalbant Okulu

Kurtuluş Savaşı dönemi... 2 Nisan 1922... Atatürk Konya'da... Askeri Nalbant Okulu'nda... Diploma töreninde konuşuyor.

Meslek eğitiminin önemine vurgu yapıyor... İşte Atatürk'ten kulaklara küpe, bir altın söz:

"Sanatın en basiti, en şereflisidir."

Nalbant Okulu, o dönemde, ordu için çok önemli.

Atlara nal üretiliyor... Mıh üretiliyor.

Atatürk, bando eşliğinde ve çiçeklerle, afişlerle karşılanıyor.

Afişler:

Sanat altın bileziktir.

İşçinin alın teri mübarektir.

Çelik ordular kuvvetini sanayiden alır.

Çalışmak ibadettir.

Ve Atatürk kürsüde... Yerli ve milli üretimin... Meslek eğitiminin önemini vurguluyor.

"Ordunun her türlü ihtiyacı ecnebi fabrikalara, ecnebi sanatçılara sipariş edilmez" diyor.

Sanatkârın... Meslek sahibinin... En hürmetli ve haysiyetli mevkilere layık olduğunu söylüyor. Atatürk'ün kitabın ortasından söylediği bu sözlerin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti... 104 yıl.

Mesleki eğitim... Hâlâ büyük sorun.

Şurası bir gerçek ki:

"Meslek eğitimi, memleket meselesi."

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Övgü... Ve saygı

Atatürk'ün unutulmaz sözleri... Öğretmenler için.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Öğretmenler, dünyanın her yerinde toplumun en fedakâr ve en saygın kişileridir.

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.

Yeni nesil, en büyük Cumhuriyetçilik dersini öğretmenler ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.

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Altın söz

Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapıyor... 1 Mart 1922: "Muallimler! Sizin başarınız Cumhuriyet'in başarısı olacaktır."

Atatürk'ün Meclis kürsüsünde yaptığı her konuşmada mutlaka eğitim de var, öğretmen de.

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'Cumhurbaşkanı olmasaydım'

Yüz binlerce öğretmenimizin, Öğretmenler Günü'nü kutlarken... Şehit öğretmenlerimizi rahmetle ve saygıyla anarken... Noktayı, Atatürk'ün unutulmaz sözüyle koyalım:

"Cumhurbaşkanı olmasaydım, Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim."