Geçen hafta bugün... 18 Kasım Çarşamba... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti ve...

Terörsüz Türkiye için Meclis'te kurulacak olan İzleme Komisyonu'na Yeni Parti'nin üye vermesini istedi.

Yeni Parti... Ana muhalefet... En çok milletvekili olan ikinci parti.

Devlet projesi olan terörsüz Türkiye'ye desteği ve TBMM İzleme Komisyonu'na üye vermesi önemli.

Özgür Özel, "Sayın Meclis Başkanı'nı incitmek istemem, kendisine saygım sonsuz" dedi.

Ve... "Son sözünü" söyledi: "Biz bu işin içinde yokuz."

Keşke... Özgür Özel, bu kadar katı olmasaydı... Kapıyı kapatmasaydı.

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ÖFKE KATSAYISI

Özgür Özel'in, İzleme Komisyonu'na kapıyı kapatan açıklamasının öfke katsayısı hayli yüksek.

"Ceberut iktidar" diyor. "Kayyum uygulamalarını" eleştiriyor.

Muhalefetin mitinglerini, basın açıklamalarını, grup toplantılarını yayınlayan üç televizyon kanalının kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Ve... Parti adı vermeksizin... Meclis İzleme Komisyonu'na üye verecek olan CHP'den söz ederek iktidara sesleniyor:

"Aha, orada bir tane de makbul muhalefet partisi buldunuz... Majestelerinin muhalefeti... Tepe tepe kullanın."

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EMİN ADIMLARLA

Hüseyin Yayman... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi. İmralı'ya giden heyetin içindeydi. Sorduk: "Süreçte tavsama, gevşeme, yavaşlama, aksama var mı?"

Yayman, "Hayır... Süreç, planlanan hedefler doğrultusunda, emin adımlarla ilerliyor'' dedi:

Meclis'te ilk kez terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu... Şehit aileleri... Gaziler... Herkes dinlendi.

İmralı'ya... Milletvekili heyeti gitti.

Görüşme tutanakları yayımlandı.

Ortaya kapsamlı bir rapor çıktı.

Yasa hazırlandı... Meclis'te 467 oyla kabul edildi.

Şimdi sıra, TBMM İzleme Komisyonu'nun çalışmasına geldi.

Süreçte tavsama, gevşeme, yavaşlama, aksama yok.

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YENİ PARTİ SAHADA OLMALI

Muhalefetin görevi... Muhalefet yapmaktır... Yapacaktır... Eleştirecektir... Doğaldır.

Ama... Terörsüz Türkiye gibi önemli bir barış ve kardeşlik projesi, günlük siyasi çekişmelerinin malzemesi olmamalıdır.

Özgür Özel/Yeni Parti... Ülkenin birlik, beraberlik ve huzuru ile ilgili bir büyük projede, seyirci tribününde değil, sahada olmalıdır.

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BİR ÖRNEK

Zaman tüneli... İktidar-muhalefet ilişkilerinin gergin olduğu dönem... Yıl 1974. İktidarda... "Ak günlere selametle" sloganıyla kurulmuş olan koalisyon hükümeti var. Cumhuriyet Halk Partisi-Milli Selamet Partisi ortaklığı.

Başbakan Bülent Ecevit. Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan. Ana muhalefet ise... Adalet Partisi... Genel Başkan Süleyman Demirel.

İşte o dönemde... Kıbrıs Barış Harekâtı yapıldı.

Süleyman Demirel, hemen diplomasiden gelen Adalet Partili milletvekili ve senatörleri... Yabancı dil bilen parlamenterleri topladı. İçlerinde... Kamran İnan da vardı. Onlara görev verdi:

- Dışişleri Bakanlığı ile temas edin... Yabancı ülkelere gidin... Türkiye'nin bu haklı davasını anlatın... Bu süreçte görevimiz, hükümetin yanında olmaktır... İzlenen politikaya destek vermektir.

Budur. Öyle konular vardır ki... Partiler üstüdür. Partilerin... Günlük siyasi çekişmelerin üzerine çıkıp iş birliği yapmaları gerekir. Terörsüz Türkiye... İşte böyle bir konudur... Devlet projesidir.

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ÖZGÜR ÖZEL 2025

Aşağıdaki sözler Özgür Özel'e ait... Kelimesi kelimesine: "Terörsüz Türkiye'ye evet diyorum... Büyük bir sabırla, ihtiyatla, ihtimamla, samimiyetle sürece destek vermeyi önemli görüyorum."

Özgür Özel bu sözleri, CHP Genel Başkanı iken Habertürk televizyonunda katıldığı programda söyledi... 15 Mayıs 2025. Aynı programda, Özgür Özel başka neler dedi? Birkaç satırbaşı:

Üzerime, partimin üstüne ne düşerse yapmaya hazırım.

Yapıcı duruyorum.

Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değil.

Biz bu ülkede kan dursun, gözyaşı dursun isteriz.

Türkiye'nin kurtuluşu buradadır.

Tarihsel tutarlılık içindeyiz.

Biz, terör bitsin isteriz.

Bu iş başarılırsa şehit gelmeyecek.

Ne Türk ne Kürt anası ağlayacak.

Bu ülkenin trilyonlarca doları terörle mücadele adı altında silaha, mühimmata, dünyanın gelişmiş ülkelerinin silah tüccarlarına gitmeyecek.

Bu oluk oluk para emekliye akacak... İşçiye akacak... Öğrencilerin gelecek umutlarına akacak... İnovasyona, AR-GE'ye akacak.

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ÖNEMLİ... VE DEĞERLİ

Terörsüz Türkiye konusunda Özgür Özel'in, 15 Mayıs 2025'te söylediği sözler çok önemli... Çok değerli.

Özgür Bey'in CHP'den ayrılması ve Yeni Parti'yi kurması, 2025'te söylediği sözlerin değerini azaltmıyor.

Yeni Parti/Özgür Özel, bugün bazı konularda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın/hükümetin uyguladığı politikalara karşı olabilir... Doğaldır. Kayyum uygulamalarını... Bazı TV'lerin TMSF'ye geçmesini eleştirebilir... Doğaldır. Ama... Siyasetin en gergin olduğu dönemlerde bile, ülkenin geleceğiyle ilgili konularda...

Günlük siyasi çekişmelerin askıya alınması gerekir.

Terörsüz Türkiye... İşte böyle bir konudur.

Özgür Özel'in 15 Mayıs 2025'te söylediği gibi: "Bu iş siyasete kurban edilecek bir iş değildir."

Özgür Bey dün destek verdiği bu hedefe bugün sırtını dönerse tarihe ve millete nasıl hesap verecek? Muhalefet sorumluluktan kaçamaz. Kaçarsa millet hesabını sorar.

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SABIR VE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Terörsüz Türkiye sürecini sabır ve kararlılıkla yürütüyoruz" sözleri... Sürecin garantisidir... Sigortasıdır.

Erdoğan'ın dediği gibi: "Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünün daha altını mutlaka çizmeliyiz: "Terörsüz Türkiye sürecini, olabilecek en geniş mutabakatla ilerletmek istiyoruz."

Özgür Özel/Yeni Parti, en geniş mutabakatın içinde olmalıdır... Kazan kazan... Türkiye de kazanacaktır, Yeni Parti de.