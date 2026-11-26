Sosyal demokrat mahallenin Hikmet Abi'si... Milletvekilliği... Başbakan Yardımcılığı... Dışişleri Bakanlığı... TBMM Başkanlığı... Saygın bir siyaset ve devlet adamı.

Ölüm, Allah'ın emri... Ayet... "Bütün canlılar ölümü tadacaktır."

Hikmet Çetin... Bir başka âleme göç etti.

Allah, rahmet eylesin. Ailesine... Sevenlerine... Başsağlığı diliyorum.

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DUYGUSAL BİR SAHNE

Hastaydı... Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatıyordu. 5 Kasım 2025.

Cemil Çiçek ile birlikte ziyaretine gitmiştik.

Cemil Bey, "Sizi çok iyi gördüm... İyisiniz Hikmet Bey... Yakında ayağa kalkacaksınız... Birlikte olacağız" demişti.

Hikmet Çetin duygulanmıştı. Cemil Çiçek'in elini tuttu... Dudakları titremeye başladı. Konuşamıyordu.

Tebessüm ederek... Gözleriyle teşekkür etti. Odada yakınları da vardı.

Gözyaşları aktı.

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AİLE ALBÜMÜ GİBİ

Hastane odası... Duvar fotoğraflarla süslenmişti... Aile tablosu.

Üstte... Yan yana iki fotoğraf: Hikmet Çetin... Ve eşi... İnci Çetin.

Onun altında dört fotoğraf: Ailenin büyük kızı Ece... Oğlu Arın... Arın'ın eşi Ale... Sonra Handan... Ve en altta... Torun... Ava Roni.

Hikmet Çetin... "Geldiğinize sevindim" dercesine... "Teşekkür ederim" dercesine Cemil Çiçek'e ve bana bakıyordu... Ama... Gözleri zaman zaman duvardaki fotoğraflara dalıyordu.

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KARA KARTAL

Beşiktaş taraftarıydı... Hem de fanatik. Hastanede yatarken bile... Yakasında Beşiktaş rozeti vardı.

Fotoğrafını çektim... Cep telefonuyla.

Tebessüm etti... Ağzını açtı... Konuşmak istedi... Konuşamadı. Çevreme baktım... Yine gözyaşları.

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YAZMAZSAK OLMAZ

Devlet Planlama Teşkilatı'ndaydı... 1970-1977 yılları arasında DPT'nin kalbi sayılan makamdaydı: İktisadi Planlama Dairesi Başkanı.

CHP Gençlik Kolları'ndan geliyordu... Sosyal demokrat bir kişilikti... Herkes biliyordu. 1975... Siyasi tarihe Birinci Milliyetçi Cephe olarak geçen hükümet kuruldu.

Adalet Partisi... Milli Selamet Partisi... Milliyetçi Hareket Partisi... Ve Cumhuriyetçi Güven Partisi.

Süleyman Demirel... Başbakan. Başbakan Yardımcıları... Necmettin Erbakan... Alparslan Türkeş... Turhan Feyzioğlu.

Erbakan ayrıca Ekonomik Kurul Başkanı'ydı. Ağır sanayi hamlesi... Erbakan'ın koordinatörlüğünde yürütüldü. Devlet Planlama Teşkilatı... Erbakan'a bağlıydı.

Erbakan... CHP'li... Sosyal demokrat Hikmet Çetin'e dokunmadı... Onu görevden almadı. Zira... Önemli olan liyakat... Çalışkanlık... Hikmet Çetin, görev insanıydı.

1977'de siyasete atılıp milletvekili olana kadar... DPT'de... Görevinin başındaydı. Dostumdu... Adam gibi adamdı.

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DOKUNULMAZLIK... VE POLİTİK PSİKOLOJİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda 152 milletvekili hakkında 1096 fezleke olduğunu... Biliyor muydunuz?

Fezlekeler... Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına dair.

152... Çok yüksek bir sayı... Meclis'in dörtte birinden fazla. Bu kadar çok milletvekilinin dokunulmazlığı kalkar mı? Hayır.

Ama... 152 milletvekiline ait 1096 dokunulmazlık fezlekesi... Türk siyasetinde ciddi psikolojik sorun olduğunun göstergesi.

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SİYASET... İTİBAR KAYBEDİYOR

Dokunulmazlık dosyalarının çoğu hakaret nedeniyle.

Siyasette sertleşme... Kutuplaşma artınca... Ağır sözler alkış almaya başlayınca... Söyleyecek sözü olmayan, hakarete başlıyor.

Sonuç... Siyasetin seviye sorunu... Siyaset kurumu itibar kaybediyor.

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OSMANLI'DAN BUGÜNE

Dokunulmazlık... Yasama çalışmalarıyla ilgili olarak söz hürriyetinin garanti altına alınması.

Buna kim itiraz edebilir?

Osmanlı dönemi... Meşrutiyetin ilanından bugüne yasama dokunulmazlığı... Yasama sorumsuzluğu var.

Farklı dönemlerde, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri ve senatörler de var. Ama... Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla ilgili fezleke sayısı hiç bugünkü kadar artmamıştı.

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İZİNSİZ AĞAÇ KESMEK... BÜYÜK SUÇ

Geçmişte... TBMM'nin ikinci döneminde (1923-1927), yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'e fezlekesi gelen milletvekili sayısı... 16. Suçları: Hakaret... İzinsiz ağaç kesmek... Küfür... İhtikâr (Stokçuluk... Karaborsa... Haksız kazanç...) Görevi kötüye kullanma... Cinayet.

15 milletvekilinin dosyası... Dönem sonuna ertelenmiş. Cinayetle suçlanan milletvekilinin ise dokunulmazlığı kaldırılmış.

TBMM'nin tutanaklarını okurken... En çok dikkatimizi çeken suçlama "izinsiz ağaç kesmek" oldu. O dönemde... Öylesine ağır bir suç ki... Bunu yapan milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istenebiliyor.

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AHLAK... TATİLDE

Birinci Meclis'in... İkinci Meclis'in tutanaklarında tartışma var, ülke sorunları üzerine.

Poşetlik söz yok... Sıfır küfür. Ama... Son yılların TBMM tutanakları... +18'lik sözlerle dolu... O kadar çok ki. Anaya, avrada, bacıya küfür. Soytarı... Köpek... Şerefsiz... Piç... O..... çocuğu... İt oğlu it... Ben senin.......

Milletvekili... İsmi lazım değil... TBMM kürsüsünde konuşuyor:

"Şimdi size parmağımı sallıyorum... Ama... Daha sonra neremi sallayacağımı göstereceğim."

Olay... Üslup sorununun ötesinde... Ahlak sorunu... Psikolojik sorun. Ve... Üst üste yığılan dokunulmazlık dosyaları.