Meşhur sözdür... "Bir damla mürekkep bir damacana suyu kirletir..." Artık o suyu içemezsiniz.

Fon soygunu... Rüşvet... Yolsuzluk... Kara para aklama... Milyonlar... Milyarlar... Kirlilik diz boyu.

Türkiye, iki aydır bunları konuşuyor.

Tutuklamalar... Ev hapisleri... Yurtdışına çıkış yasakları... Toplumu tatmin etmiyor.

Kamuoyu... Büyük temizlik istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi... "Kime ve nereye kadar uzanıyorsa..."

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ÇİN... RÜŞVET... VE İDAM

Rüşvet... Yolsuzluk... Bürokratik kirlenme... Dünyanın her yerinde var.

Çin... İki eski savunma bakanı rüşvetten yargılandı... Wei Fenghe... Li Shangfu.

Mahkeme kararı... İdam.

İdamların infazı için iki yıl beklenecek.

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TARİHİN KARA LEKESİ



Emeviler'de var... Abbasiler'de var... Eski İran'da var... Osmanlı'da var.

Rüşvet... Tarihin kara lekesi.

Hammurabi Kanunları... Beşince madde... Rüşveti yasaklıyor. Yaşanan son olaylar... Belediyelerdeki yolsuzluklar... Fon olayındaki 136 tutuklama gösterdi ki...

Kapsamlı bir yasal düzenleme gerekiyor.

Fransa... 2016'da, rüşvetle mücadele yasasını yeniledi... Güncelledi.

ABD... İngiltere... Brezilya... Güney Afrika... Ve daha pek çok ülke rüşvet, yolsuzluk, kara para ile etkin bir mücadele için yasal düzenlemeler yapıyor.

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TENCERE DİBİN KARA

Konu önemli... Kısır siyasi çekişmelere kurban edilmemeli.

Kimse kimseye, "Tencere dibin kara" demesin. "Seninki benden kara" yanıtını alır. Bu konuya hiç girmeyelim... İçinden çıkamayız.

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TARİHTEN BİR YAPRAK



Birinci Bayezid... Üçüncü ve Dördüncü Murad... Üçüncü Selim... Üçüncü Osman... Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ettiler.



Sokullu Mehmed Paşa... Rüşvetle savaştı. Ama... Rüşvet aldığı için ölümle cezalandırılanlar da var... Örneğin: Çandarlı Halil Paşa... Hafız Beşir Paşa.

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VİTRİNDEKİ ALMANYA

Walter Wallmann... Frankfurt'un gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanıydı. Başarısı onu Hessen Eyalet Başbakanlığı'na kadar taşıdı.

Wallmann, belediye başkanlığı yaptığı dönemde lojmana taşınabilirdi... Hakkı vardı. Taşınmadı... Kendi evinde kaldı.

Ancak... Evinin bahçesinin bakımını belediye personeline yaptırdı. Wallmann, başbakan olunca... Konu gündeme geldi. Medyada... Kamuoyunda tartışıldı... Eleştirildi.

Ve... İşte burası çok ama çok önemli:

Wallmann... Bahçesi için belediye bütçesinden yapılan harcamaları cebinden ödedi.

Ödemekle de kalmadı... Başbakanlıktan istifa etti.

Bu olayın yaşandığı süreçte Almanya'daydım... Ve bu konuyu hem gazetede hem de Almanya'da, Türkiye Araştırma Merkezi tarafından basılan kitabımda (Vitrindeki Avrupa) yazdım.

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MİLATTAN ÖNCE

Rüşvet... Milat öncesinde bile var.

İsteyen... Merak eden... İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi'ndeki Sümer tabletini incelesin.

Tablet... Milattan dört bin yıl öncesine ait. Üzerindeki yazı... Bilim adamları tarafından çözüldü... Özeti: Başarısız bir öğrenci var... Sınıf geçmesi imkânsız.

Öğrencinin ailesi, öğretmeni eve davet ediyor. Yiyecek... İçecek... Ardından çeşitli hediyeler.

Ve sonra... Öğrenci, sınıfın en başarılı öğrencisi oluveriyor. Hatta... Sınıf başkanı yapılıyor.

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PİRİ REİS

Dünyaca ünlü denizci...

Coğrafyacı... Haritacı.

Yaptığı haritalar tarihi eser... Duvarlara asılıyor.

Adı... Okullara verildi... Sokaklara verildi.

Bu ünlü denizcinin idam edildiğini... Biliyor muydunuz? Neden mi?

"Hürmüz kuşatmasını, Portekizlilerden aldığı rüşvetle sona erdirdiği için."

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KANAYAN YARA

Cumhuriyet'in ilanından önceki dönem... Meclis'in açılmasının üzerinden henüz yedi ay geçmiş... 11 Kasım 1920... Meclis'te konuşulan konu... TBMM, birinci dönem tutanaklarından:

İrtikâp... (Kamu görevini kötüye kullanarak kendisine veya başkasına çıkar sağlamak.)

İrtişa... (Rüşvet vermek... Rüşvet almak.)

İhtikâr... (Stokçuluk... Karaborsa... Halkın ihtiyaç duyduğu malları, gıda maddelerini yüksek fiyattan satmak.) Ve... 106 yıl sonra... 2026... Aylardan yine kasım.

Değişen bir şey yok. Gündem... Rüşvet... Yolsuzluk... Fon... Belediye operasyonları... Kara para.

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MECLİS TUTANAKLARI

Dilerseniz... 11 Kasım 1920 tarihli TBMM tutanaklarından birkaç not paylaşalım.

Kürsüde Kütahya Milletvekili Besim Atalay:

Bunlar çalsın, oynasınlar öyle mi?

Bunların çaldıkları para, bunların yırttıkları namus, hetik ettikleri ırz (lekeledikleri namus ve onur) bu heriflerin yanlarına mı kalsın?

Hırsızlıkla zengin olan hainlerin, namussuzların cezalarının verilmesini bekliyoruz.

Bir kanun yapalım... Bu gibilerini araştırıp bulalım... Ve çaldıkları paraları alalım.

Memleket ve millet bu surette merbut kalacak (devlete bağlı kalacak anlamında) ve adalet yerini bulacaktır.

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DÜN VE BUGÜN

Diyanet İşleri Başkanlığı henüz kurulmadan önce yaşanan bir olay... Paylaşmalıyız.

Şeriye ve Evkaf Vekâleti (Bakanlığı) var. Bakan Mehmet Vehbi Efendi (Çelik.)

Hakkında gensoru önergesi verildi.

Suçlama... İddia:

"İlmiye ödeneklerini kendi seçim bölgesindeki din adamlarına dağıtmak... Ve kayınbiraderini devlet memuriyetinde kollamak."

Meclis'te gensoru görüşmesi yapıldı.

Ve Mehmet Vehbi Efendi, TBMM'nin güvensizlik oyuyla bakanlıktan düşürüldü.

Bu konu, Türk Parlamento Tarihi'nin, birinci cildinde anlatılır.

Yüce Meclis... Gazi Meclis... Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu döneminde bile... Devletin kaynaklarının nasıl kullanıldığı konusunda çok duyarlı.

Ve... Hesap soruyor.

Gelelim bugüne... Fon olayına... Rüşvete... Belediye olaylarına...

Kamuoyu... Hesap sorulmasını istiyor... Kim olursa olsun... Dokunulmazlığı varsa kaldırılsın... Gözünün yaşına bakılmasın.