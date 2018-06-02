Genç girişimciye 8.400 lira

Torba yasada bir müjde de gençler için geldi. Kendi iş yerini açacak genç girişimcilerin sigorta primlerini devlet ödeyecek. Sistemde yıllık en düşük prim desteği 8 bin 400 lirayı geçecek

Milyonlarca vatandaşın borçlarını yapılandırmasını sağlayan ve emeklilere yılda 2 bin lira ikramiye getiren torba yasa genç girişimcileri de sevindirecek. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılayacak. İlk kez kendisine ait bir iş yeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin tüm Bağ-Kur primleri devlet tarafından karşılanacak.

Böylece genç girişimci bir yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapacak. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 8 bin 400 lirayı geçecek. Teşvikten faydalanacak olan gençlerin ilk kez gelir vergisi mükellefi olması isteniyor. Teşvike konu olacak Bağ-Kur sigortalılığının da 1 Haziran 2018 tarihi itibarıyla başlaması gerekiyor. Genç girişimcinin işyerini bizzat sevk veya idare etmesi gibi şartlar da bulunuyor.



SSK BORÇLUSUNA SÜRESİZ YAPILANDIRMA

SGK'ya borcu olan işletmeler ve küçük esnaf için yapılandırmaya ilaveten ek bir taksitlendirme de yürürlükte. Daha önce ödemelerini düzenli yapan ancak son bir yılda zora düşen işletmeler için tecil ve taksit fırsatı geldi. Borca işleyen gecikme cezası ve zammı silinecek yerine Yİ-ÜFE değişim oranı basit usulde uygulanacak. Yİ-ÜFE tutarı hesaplamalarında ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran esas alınacak. Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının toplamı eksi değer olduğu takdirde gecikme cezası ve zammı yerine alınması gereken Yİ-ÜFE tutarı sıfır kabul edilecek.



NASIL HESAPLANIYOR?

Genç girişimcilerin teşvik miktarının hesabı ise brüt asgari ücrete göre yapılıyor. İşte devletin ödeyeceği teşvik miktarının hesabı...

Brüt asgari ücret: 2.029,5 TL

Aylık prim: 029,5 X %34,5 = 700,17 TL

Yıllık prim: 700,17 X 12 = 8.402,13 TL

Devletin vereceği destek: 8.402,13 TL