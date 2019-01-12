Milyonlara maaş müjdesi

Sosyal yardım alanlar ve staj yapanlarla öğrencilerin ücretleri, asgari ücret ve memur maaş katsayısı ile artırıldı. Ocaktan itibaren milyonlarca vatandaş daha yüksek ücret alacak

Ocak ayı sadece asgari ücretle çalışan işçiler ve emeklilerle memurlar için değil sosyal yardım alanlar için de zam ayı oluyor.



ALMAK KOLAYLAŞIYOR

Yaşlı maaşı, engelli maaşı ve evde bakım maaşı gibi yardım alanlara ödenen ücretler ocak ayında asgari ücretin ve memur maaş katsayısının yükselmesiyle artırıldı. Sadece sosyal yardımlar değil stajyerlerin aldığı maaşlara ve yazın çalışacak üniversitelilerin ücretlerine de zam geldi. İşçilerin kıdem tazminat tavanı 6.107 lira 60 kuruşa yükseltildi.

Asgari ücret zammı aynı zamanda bu sosyal yardımları almak için gerekli gelir şartını da yukarı çekerek alma kriterini kolaylaştırmış oldu. Daha önce daha az geliri olmasına rağmen sosyal yardımdan yararlanamayan vatandaşlar şimdi daha çok gelire rağmen bu yardımları alabilecek. İşte detaylar…



ENGELLİYE 720 TL MAAŞ:

Yüzde 40 ile yüzde 69 engeli olanların aylığı 433,68 liradan 480,21 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üstü engeli olanların aylığı da 650,51 liradan 720,32 liraya ulaşacak.



ŞARTLAR:

* En az yüzde 40 engelli olmak

* 18 yaşından büyük olmak

* Engellinin evindeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bu sınır da 483,63 liradan 609,67 liraya yükseldi.



YAŞLIYA 601 TL MAAŞ:

65 yaş aylığı alan 581 bin kişinin aylığı 543,25 liradan 601,57 liraya çıkacak. Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2018'de kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu.

Bu yıl ise tutar 609,67 liraya çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 219 lira 34 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. Daha fazla kişi yararlanacak.



ÜNİVERSİTELİYE 2.545 TL:

Üniversite öğrencileri haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. 12 hafta boyunca 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira harçlık elde edebilecek.



HASTA BAKANA 1.305 TL MAAŞ:

Evde hasta ve engelli yakınına bakan 500 binden fazla vatandaşın maaşı da arttı. Halen bin 179 lira olan aylık, 1.305 liraya çıktı. Ayrıca bu ödemeden yararlanmak için aranan gelir sınırı yükseldi. 2018'de hane içinde kişi başı gelirin 967,27 liranın altında olması gerekiyordu. 2019'da gelir sınırı bin 219 lira 34 liraya yükseldi.



ŞARTLAR:

* Engelin yüzde 50 ve üzerinde olması ve raporda 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor.

* Engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı olmalı.