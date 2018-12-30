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YÜKSEL AYTUĞ
30 Aralık 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Hayvan dostlarımızın en zor yılı

2018, belki de hayvanların en çok eziyet gördüğü yıl olarak kayıtlara geçti.
Dört ayağı birden hunharca kesilerek ölüme terk edilen o siyah renkli yavru köpeciğin, son dakikalarında 'Benim ne suçum vardı?' gibisinden mahzun bakışı yüreklerimize hançer gibi saplanıp kaldı. Cami avlusunda minik bir yavru kediyi tokatlayan adamın haber bültenlerine yansıyan görüntüleri, 'da bir mahalledeki tüm sokak kedilerinin kuyruklarının kesilmesi, bir vahşi adamın tavuğuna saldırdı diye zavallı bir sokak köpeğini tüfekle vurarak öldürmesi; hayvanseverlerin ciğerlerine mıh gibi çakıldı.
Yılın son günlerinde ise televizyon yarışmalarıyla ünlenen, akıl sağlığı tartışmalı Murat Özdemir'in evinde beslediği papağını Bahtiyar'ı işkence ederek öldürmesi; bu utanç yılına adeta tüy dikti.

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