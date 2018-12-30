-Oylum Talu'nun sunduğu Habertürk'teki programdan bir diyalog: OYLUM TALU: Ben bu kitapları okudum. METİN HARA:

Ne kadar kısa sürede okumuşsunuz. Daha çıkalı iki gün oluyor. TALU: Ama... İşte...

HARA: Bunun için size teşekkür ediyorum...

-Yeliz Yeşilmen, bir muhabirin "Gündemde kalmayı nasıl başarabiliyorsunuz?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi: "Demek ki Türkiye'nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış, ben bir şey yapmadım."

-"Sevinmek, çoğu zaman kontrolsüzlüktür.

Ben 4-3 galip geldiğimiz maçta, dördüncü golden sonra tribünde bıyıklı bir adamı öpmüşüm dudaktan..." (Hakan Ural'dan 'Gel Konuşalım'da bir itiraf)

-'Survivor'daki yarışmacıların B12 eksikliğini betimleyen bir 'Anlat Bakalım' diyaloğu:

(Murat, partneri Hilmi Cem'e Kaşıkçı Elması'nı anlatmaya çalışıyor) MURAT: Kadınlar hangi yüzüğü sever? HİLMİ CEM: Elmas.

MURAT: Tamam, ne elması? HİLMİ CEM:

Yer elması?

-Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de "Temel Karamollaoğlu, Tokat'ta Trabzonlulara seslendi" dedi. Hatasını anlayınca "Zaten bu cümle bana da tuhaf gelmişti" diyerek düzeltti. (Karamollaoğlu; 18 Haziran'da Tokat'ta, 20 Haziran'da Trabzon'da konuşmuştu)