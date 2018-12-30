-'Beyaz Show'dan bir diyalog: BEYAZIT ÖZTÜRK:

"Kendi şirketinin adını vermeyeceksin tabii burada değil mi?" PINAR ALTUĞ: "Yok, yok, sen rahat ol. Kendi ismim zaten..."

-tv8'deki 'Gel Konuşalım'dan bir diyalog:

SEDA AKGÜL: "Otobüs şoförünün adı Eren G.'miş." HAKAN URAL: (Yanlış anlar) "Ne?

Eren gey mi?"

-'Seda Sayan'la' programında, manken Ece Gürsel'in "Karşıma koca adayı çıkmazsa sperm bankasından hamile kalabilirim" sözlerine Seda Sayan, "Sperm bankasını boş ver; ne inşaat işçileri var" diyerek cevap verdi.

-Magazin dünyasında ağıza biberlik bir polemik daha: SEDA AKGÜL: Kocam olsa, öldürürdüm.

NİHAT DOĞAN: Ben zaten kaşarla evlenmem.

-Yaparsın Aşkım'da sunucu İlker Ayrık, erkek yarışmacıya sordu: "Eşinizi bir hayvana benzetseniz ne olurdu?" Yarışmacının yanıtı, karısını şoke etti: "Sadıklığı bakımından köpek olurdu."

-'Kim Milyoner Olmak İster?'de, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Duygu Sarı, 'Dışarıdan yiyecek getirmek yasaktır yazan bir tabela görüyorsanız neredesinizdir demektir?' sorusuna 'Çay bahçesi' yerine 'Uzay istasyonu' yanıtını verince ilk soruda elendi.