Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yüksel Aytuğ > Yılın gafları - 2
YÜKSEL AYTUĞ
30 Aralık 2018, Pazar YÜKSEL AYTUĞ

Yılın gafları - 2

-''dan bir diyalog: BEYAZIT ÖZTÜRK:
"Kendi şirketinin adını vermeyeceksin tabii burada değil mi?" PINAR ALTUĞ: "Yok, yok, sen rahat ol. Kendi ismim zaten..."
-tv8'deki 'Gel Konuşalım'dan bir diyalog:
SEDA AKGÜL: "Otobüs şoförünün adı Eren G.'miş." HAKAN URAL: (Yanlış anlar) "Ne?
Eren gey mi?"
-'Seda Sayan'la' programında, manken 'in "Karşıma koca adayı çıkmazsa sperm bankasından hamile kalabilirim" sözlerine Seda Sayan, "Sperm bankasını boş ver; ne inşaat işçileri var" diyerek cevap verdi.
-Magazin dünyasında ağıza biberlik bir polemik daha: SEDA AKGÜL: Kocam olsa, öldürürdüm.
NİHAT DOĞAN: Ben zaten kaşarla evlenmem.
-Yaparsın Aşkım'da sunucu İlker Ayrık, erkek yarışmacıya sordu: "Eşinizi bir hayvana benzetseniz ne olurdu?" Yarışmacının yanıtı, karısını şoke etti: "Sadıklığı bakımından köpek olurdu."
-'Kim Milyoner Olmak İster?'de, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu Duygu Sarı, 'Dışarıdan yiyecek getirmek yasaktır yazan bir tabela görüyorsanız neredesinizdir demektir?' sorusuna 'Çay bahçesi' yerine 'Uzay istasyonu' yanıtını verince ilk soruda elendi.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN