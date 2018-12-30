-'Yaparsın Aşkım' yarışmasından bir diyalog: SUNUCU İLKER AYRIK:

Arabayı kazanınca ne yapacaksınız?

YARIŞMACI: Çocuk yapacağız.

AYRIK: (Şaşkın) Ama bunun için arabaya gerek yok ki!

-'MasterChef'ten bir diyalog:

JÜRİ MEHMET YALÇINKAYA: Nedir yemeğinin ismi? YARIŞMACI: Ispanak yatağında... YALÇINKAYA: Ya bırakın şu yatağı, yorganı. Yemeğin yatağı mı olurmuş? Sizin yüzünüzden yatağa yatmıycam ya...

-Oyuncu Ceren Hindistan, bir takipçisinin "Müslüman mısınız?" sorusunu kinayeli bir şekilde yanıtladı: "Soyumuz Hindistan diye ineklere tapmıyorum!

Elhamdülillah Müslümanım...

Bazen öküzleri yanımda gezdirmişliğim oldu, o da sanırım genlerden."

-Altın Kelebek'te Jüri Özel Ödülü alan Cem Yılmaz, teşekkür konuşmasında yine güldürdü: "Şimdi 'Kelebek bende iyi durdu' desem tuhaf olacak."

-"Bizde Noel Baba yok, Müslüm Baba var. O da bacadan değil, damardan girer." (Sazdan Adam adlı saz grubunun a Haber'de yayınlanan yılbaşı için seslendirdiği özel şarkı)