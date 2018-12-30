2018 yılını 'Tacizler Yılı' olarak rahatlıkla adlandırabiliriz.

Yıla damgasını vuran olayların başında tacizler, tecavüzler ve şiddet olayları geliyordu.

Oyuncu Ahmet Kural'ın, sevgilisi Sıla'yı dövdüğü yolundaki iddialar uzun süre manşetleri süsledi, köşe yazarlarının sütunlarını işgal etti.

FOX'taki 'Çalar Saat' programının sunucusu İsmail Küçükkaya'nın boşanmak üzere olduğu eşine şiddet uyguladığı yönünde savcılık kayıtlarına geçen iddialar da gündeme bomba gibi düştü.

'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un set çalışanı bir genç kızı taciz ettiği iddiaları da uzun süre medyanın gündeminde yer aldı.

Milli futbolcu Arda Turan'ın bir gece kulübünde şarkıcı Berkay'a yumruk atarak burnunu kırması, daha sonra hastanenin acil servisinde tedavi gören Berkay'a silah çekmesi ise yılın kriminal/ magazin olaylarından biriydi.

Bu yıl magazin muhabirleri, 'polis muhabirliği' alanında master yapmak zorunda kaldı.