İsrail, kasırga felaketinden zarar gören Jamaika'ya yardım için 40 doktor göndermiş.

Gazze'ye yıllardır doktor sokmayan, mevcut doktorları ve sağlık çalışanlarını birer birer öldüren İsrail'in bu "yakın ilgisini" bir hayli şüpheli bulduğumu söylemeliyim.

Bazı yabancı gazetecilerin, İsrailli doktorların daha önce organ kaçakçılığına karıştıklarını hatırlatarak, "Bu yardım değil, başka bir planları olabilir" demeleri de şüphelerimi güçlendiriyor.







Tüm dünyanın bildiği gibi İsrail, uluslararası organ kaçakçılığının merkezi. Her nedense dünyanın hangi bölgesinde bir felaket olsa aynı doktor timi zaman geçirmeden bölgeye ulaşıyor. İsrail, Marmara depreminden sonra da İzmit ve Yalova civarında "üslenmiş" ve yoğun bir faaliyet (!) göstermişti.

Daha sonraki yıllarda ise Atv'de yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisinde İsrail'in organ mafyası ile ilişkisi deşifre edilmiş, o bölümün kopyası, Yahudi bir firmanın laboratuvarında yanmış, o bölüm yeniden çekilmek zorunda kalmıştı. Olay o yıllarda "MOSSAD operasyonu" olarak nitelendirilmişti.

Son olarak; İsrail'in Filistinlilere teslim ettiği cesetlerin karın bölgelerinin açılıp, iç organlarının alındıktan sonra dikilerek gönderilmiş olması ise bu konudaki şüphelerimi daha da arttırdı.

Gel de şimdi bunların doktorlarına güven...







O da kahramandı...

20 şehidimizin yarattığı derin üzüntü nedeniyle bir kahramanımızın vedası bu büyük dramın tozu dumanı arasında adeta kayboldu.

Çanakkale'den kalkarak bakım için Hırvatistan'a giden yangın söndürme uçağı düştü. Kazada, uçakta bulunan pilot Hasan Bahar şehit oldu.

Hasan Bahar, daha önce Muğla'daki orman yangınlarında aktif görev almış ve alevlerle mücadelede büyük bir özveri göstermişti. Bu yaz, Muğla'da meydana gelen bir yangın sırasında uçağıyla mecburi iniş yapmak zorunda kalarak yaralanan Bahar, bu kez Hırvatistan'daki görevinde hayatını kaybetti.

Muğla halkı, yangınlarla mücadelenin simge isimlerinden biri haline gelen Hasan Bahar'ı "Gökyüzü Kahramanı" olarak anıyor.



Karakutu nedir?

Öncelikle ismi her ne kadar karakutu olsa da kolay bulunabilmesi için parlak turuncu renktedir. Pek çok gelişmiş uçakta iki tanedir. Birincisi, uçuş yüksekliği, hava hızı, motorların performansı gibi teknik verileri içerir. İkincisi ise seyir sırasında kokpitteki mürettebatın kendi aralarında ya da kule ile konuşmalarını kaydeder.

Gürcistan'da bulunan karakutunun hangisi olduğu şimdilik belli değil. Ancak karakutudaki verilerin deşifresi de son derece teknik bir işlem. Büyük ihtimalle kutu incelenmek üzere üretici Lockheed şirketine yani ABD'ye gönderilecek ya da oradan uzmanlar getirilecek. Diyeceğim o ki, uçağın düşme nedenine ulaşmak uzun ve zahmetli bir süreç olacak.



Ne demiş?

Gupse Özay "Her sabah kocama bak beee maşallah diyordur!" yazan yoruma karşılık "Bir ara diyordum artık demiyorum. Hani deniz manzaralı evde bakmazsın ya artık denize. Onun gibi bir şey. Bakmıyorum artık" dedi.



Gaf'let kürsüsü

Gürsel Tekin muhalifleri, CHP İstanbul İl Binası'ndaki odasına pislediler. Siyasetin iyice b.ku çıktı!







Zap'tiye

1900'lerden bir erkek güzellik yarışması fotoğrafı. İnsanın morali düzeliyor vallahi...