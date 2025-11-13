Eğer bahis sitelerini forma reklamı yapar, stadyumların saha kenarındaki panolarını kumar şirketlerinin reklamlarıyla donatırsanız, sonunda olacağı budur. Hakemi de oynar, futbolcusu da, kulüp başkanı da...

Son yıllarda futbol adeta kumar baronlarını ihya etmek için oynanmaya başlandı. Ne yazık ki reklam pastasının iştah açıcılığı yüzünden medya da buna çanak tuttu.







Ben "yasal bahis sitesi" filan anlamam. Para kazanmak için iddiaya giriliyorsanız, bunun adı tek kelime ile kumardır. Ve... Kumar da tıpkı içki gibi kötülüklerin anasıdır. Üstelik bahsin söz konusu olduğu her ortamda şikenin devreye girmesi de kaçınılmazdır. Ayrıca, paranın bu denli yoğun bir şekilde el değiştirdiği her ortam, mafya ve kara para aklayıcılar için cazibe oluşturur.

Benim çözümüm net ve kesin: Sporda bahsin her türü yasaklanmalı. Böyle bir illetin, sporun asil ruhunu kirletmesine daha fazla göz yumulmamalı.



Başımız sağ olsun!

Yüreğimiz cayır cayır yanıyor. Gürcistan'da düşen askeri uçağımızda şehit olan 20 Mehmetçiğe Allah'tan gani gani rahmet, acılı yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum.







C 130 nakliye uçağımızı 19 Eylül'de Teknofest'te görüntülemiş, önünde fotoğraflar çekmiş, azameti karşısında adeta büyülenmiştim. Sanki uçan bir kale gibiydi. Uzmanların da söylediği gibi dışarıdan bir müdahale olmadan düşmesi neredeyse imkansızdı. Dört motorundan üçü bile arızalansa tek motoruyla uçma yeteneği olan bir hava aracıydı.

Kimse merak etmesin, devletimiz bu konudaki tüm tereddütleri ve kara noktaları açıklığa kavuşturacak kudrete sahiptir.



Büyük gün geldi

Hangi "Büyük gün" mü? Otomobil severlerin ve özellikle de D Max ve Discovery Channel'da yayınlanan Tamirat Tadilat programı tutkunlarının beklediği büyük gün.

Mike ve Elvis bu akşam Dünya Turu serilerinin Türkiye ayağı ile ekranda olacaklar. Peki hangi otomobili mi tamir edip satacaklar? Bir buçuk ay öncesinden bildiğim ama haberi ambargolu olduğu için dişimi sıkıp sakladığım Anadol STC'yi yenileyecekler.







70'li yıllardan bu yana bir efsane haline gelen ve fiyatları bugün 2 milyon liraya yaklaşan kırmızı spor Anadol'un restorasyon hikayesi eminim tüm otomobil hastalarının soluklarını kesecek.

Mike ve Elvis'e çekimler sırasında "Bizim TOGG'u biliyor musunuz?" diye sordum. İkisi de "Hayır" cevabını verince doğrusu hem şaşırdım hem de üzüldüm. Hayatları dünyanın dört bir yanını gezip otomobil işi yapmakla geçen adamlar bile TOGG'dan habersiz ise bir hayli tanıtım eksiğimiz var demektir.



Salağa yol ver!

Sanal medyada dolaşırken bir Rus kadından dinledim. Rusya'da 3D adında resmi olmayan bir trafik kuralı varmış: "Day Duraka Durogu." Türkçesi "Salağa yol ver." Yani acemi, kural tanımaz ya da sakar bir sürücü ile karşılaşırsanız, ona yol verin. Zira bu öncelikle sizin trafik güvenliğinizi sağlayacaktır.

Eşim bilir. Bu kuralı yıllardır uygularım. Meğer Rus kökenliymiş. Herkese tavsiye ederim.



Şeref kürsüsü

3. sınıf öğrencisi Aras'ın başkanlık seçim vaadini yerine getirip okulu ziyaret eden Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu bir kez daha gönülleri fethetti.







Zap'tiye

İlk başta tıraş fırçası sandım, yeni saç stiliymiş!..



Ne demiş?

Atiye adlı astrolog sanal medyasından paylaştı: "Ne yaparsanız yapın, 9-29 Kasım arasında sevişmeyin!.."