Uzun zamandır sizlere kitap tavsiye etmiyordum ama Yakaza Düşleri'ni okuyunca bu güzellik ve keyiften sizi haberdar etmemenin "suç" olduğuna kanaat getirdim.

Turkuvaz Kitap'tan çıkan eserin yazarı, çok sevdiğim ve derin saygı duyduğum mesai arkadaşlarımdan İbrahim Zahid Altay. Ama emin olun ki bu, şirket içinden bir dostuma yazılmış iltifat yazısı değil. Zira kitabı elime alıp, hiç bırakmadan bir solukta okuyuverdim.

İbrahim Zahid Altay bizim şirketin bünyesinde son derece başarılı işlere imza atan genç bir kardeşim. Daily Sabah Yayın Yönetmenliği, Sabah Gazetesi Ombudsmanlığı ve son olarak da Turkuvaz Kitap'ın başında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla herkesin gönlünü kazandı. Ama ne yalan söyleyeyim, edebi kişiliğinin bu denli rafine olduğundan ben bile habersizdim.







Kitabın kahramanı İbrahim Efendi adeta zamansız bir mitolojik kahraman. Kâh Gılgamış Destanı'na tanıklık ediyor, kâh Budha'nın yârenliğini yapıyor, kâh Platon'a (Eflatun) ilham veriyor. Onun için Dede Korkut benzetmesi bile bence az kalır. Çünkü seçkin mizahıyla da büyük fark yaratıyor.

Kitabı okumayı bitirir bitirmez, "Keşke okullardaki tarih kitapları da bu kadar renkli, neşeli, keyifli, analitik ve günümüze dair atıflar içerse" diye geçirdim içimden.

Yalnız, kitabı okumak için iyi bir yakın gözlüğünden fazlasına ihtiyaç var. Öncelikle eski kelime ve terimlere vakıf olmalısınız. Sonra tarihe ilgi duymaya, kültür ve edebiyattan da azıcık haberdar olmaya ihtiyaç var.

Kitapta altını çizdiğim özlü sözlere gelince:

"Bilim biraz şaibeli bir iştir. Yazanlar her zaman bulanlar, tanınanlar her zaman öncüler olmaz."

"İnsan başkasının bilgisiyle bilgili görünebilir fakat ancak kendi aklıyla akıllı olabilir."

Kahramanımız İbrahim Efendi, hikayeler boyunca sıklıkla "Anadolu'nun derin aklı" olarak karşımıza çıkıyor. Bence faydalanmak gerek...

Eline sağlık İbrahim kardeşim. Edebiyat dünyamıza sadece bir kitap değil, yeni bir "yazım türü" kazandırdığın için...







ATATÜRK'ÜN HEDİYESİ

Yarın yazı günüm olmadığı için 10 Kasım anmasını bugünden yapmak istedim. Yarın da Allah nasip ederse eşim ve kızımla birlikte Ankara'da Atatürk'ün manevi huzurunda olacağım.

Atatürk'ün hepimize rehberlik eden pek çok sözü ve eylemi var ama eminim birazdan anlatacağımı büyük bölümünüz ilk kez duyacaksınız:

1934 yılında ülkemizi ziyaret eden İran lideri Şah Rıza Pehlevi, Atatürk'e elmas ve yakutlarla bezeli, paha biçilmez bir kılıç hediye eder. Atatürk de buna karşılık Pehlevi'ye bir sigara tabakası verir. Verdiği hediye, aldığının karşısında çok sönük kalmıştır. Konuğunun yüzündeki şaşkınlık ve hayal kırıklığını fark eden Atatürk şöyle der:

"Kendi maaşımla aldım..."

Üç kelimeyle üç kitaplık ders...



PAZAR EĞLENCESİ

İlginç Whatsapp yazışmasına sanal medyada rastladım:

- Merhaba ismim Kadriye, barınağınızdan safkan bir kedi almak istiyorum. Ankara kedisi tercihimdir. Irkı karışık olanlardan estetik nedenlerle hoşlanmıyorum. Elinizde var mı?

- Evet bir Ankara kedimiz var. Fakat o da köklü bir Ankaralı aile ile yaşamak istiyor. Malum, estetik nedenler...

- Nasıl yani?..

- e-Devlet'ten alacağınız soyağacını gösterir belgeyi gönderirseniz işlemleri başlayabiliriz.







Şeref kürsüsü

Güney Koreli spiker, Atatürk'le ilgili haberi sunarken saygısını göstermek üzere ayağa kalktı.



Zap'tiye

Hakemler bahis oynuyor, belediye başkanları suç örgütü kuruyor, avukatlar dolandırıcılık yapıyor, polisler narkotik operasyonlarında basılıyor, doktorlar bebek öldürüyor. Peki biz kime güveneceğiz?



Ne demiş?

"Çoğu insan 25 yaşında ölür ve 75 yaşında gömülür. " (Benjamin Franklin)