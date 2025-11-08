Köşemizin kadim okurlarından sevgili Muhsin Manav, TRT 1'deki Mehmed: Fetihler Sultanı'nı analiz ederken, dizi seyircilerinin hafife alınmaması konusunda adeta tez yazmış:

"Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi birkaç bölümdür, göz çapağı diyebileceğimiz hatalar barındırıyordu ama son iki bölümde iyice göz yarası oldu.

Geçen bölüm Karaman elçileri ile çadırda muhabbet eden Vlad'a 'Sen kimsin?' demeden her şeyi anlatan elçiler, Vlad'ın elçiden alıp el koyduğu meyve bıçağı, bu bıçakla paşa çadırının halı kaplı kısmını kesmesi, Paşa'yı hançerleyip, tam boğazını kesecekken içeri giren akıncı yüzünden yapmayışı, akıncıyı da şehit ettikten sonra vakit varken, Paşa'nın boğazını kesmeden gitmesi, bu kadar mesaiden sonra Karaman elçilerine yetişip onları haklaması, elçilikle görevli Karaman personelinin gece vakti mola verip, içlerinden bir tanesinin de ava çıkması, adını bile bilmedikleri biriyle görüşüp geri dönecek kadar saf olmaları, Lütfi karakterine anlamsızca bazı mistik yetenekler yüklenmesi gibi mantık hatalarına bu bölümde de yenileri eklendi.







Şahsen ben hiçbir şehzadenin, hele de Fatih Sultan Mehmet'in şehzadesinin, bir din adamı kendisini karşılamadı diye 'Tekkesini yıkın' diye çemkireceğine inanmıyorum. Ayrıca şehzadenin gelişini iplemeden faaliyetlerine devam eden müridler kurgusu da çok yapaydı. Tıpkı şehzadenin kendi gelişini merasime dönüştürme çabasının yapaylığı gibi. Derken; Fatih Sultan Mehmet kayınpederi ile Tokat'ta buluştu. Hain şehzade Süleyman ise Tokat Kalesi'ne hapsedilmişti. Bütün teamüllere, diplomatik ve askeri kurallara, Osmanlı'nın nizamına ters olacak şekilde Vlad tek başına Tokat Kalesi'ne Süleyman'ı almaya gönderildi. Koskoca kalede kimse yoktu, mevcut bir kaç çeriyi de Vlad katletti. Süleyman'ı Pontus'a haberci olarak yolladı. Geri gelip, 'Ben gittiğimde çoktan kaçmıştı' dedi. Kimse de Tokat Kalesi'ne gidip bu iş nasıl oldu diye sormadı.

Bu türden mantık hataları devam ettiği müddetçe dizi kan ve seyirci kaybedecektir. Dikkat edilmesi ve izleyicinin zekasına saygı duyularak senaryo yazılması gerektiğini düşünüyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dilerim."

YAZAR NOTU: Hep söylüyorum, okurlarımla ne kadar övünsem azdır.



Gazze'ye yeni sahil şeridi

Sürekli okurumuz Sami Benli ilginç bir öneri ile köşemize konuk oluyor:

"Merhaba Yüksel bey, geçen gün bir programda Gazze'deki o milyonlarca ton moloz yığınları ne olacak bahsi geçince, aklıma deniz dolgusu fikri geldi. (Gülmeyin) Rize'de, Trabzon'da denizi doldurarak havaalanı yapılabiliyorsa, Gazze'deki moloz yığınlarından pekala sahil şeridi doldurulabilir ve park, bahçe, yürüyüş yolu vs. yapılabilir. (Umarım mantıklı bir şey düşünüyorumdur, gülmeyin) Zaten sınırlı kilometre alanına sıkışık Gazze halkı için hiç de fena bir fikir değil gibime geldi! Beğenen fikrimi alır, beğenmezlerse bende kalsın! Ben vatandaş olarak oturmuş, komik bile gelse fikir üretiyorum. Gerisi bu işi dert edinen büyüklere kalmış. Saygılarımla..."



Teveccühünüz efendim

Köşemizin değerli takipçisi Cihan Ramoğlu, benim Kuruluş Orhan setinde çektirdiğim fotoğrafın altına şöyle yazmış:

"O setlerde olması gerektiğini düşündüğüm ve yakıştırdığım iki isimden biri sizdiniz... Sizi böyle gördük çok şükür! Diğer favori isim de Pelin Çift. Hak etti diyorum. Türk İslam tarihi için sayısız faydalı işe imza atmış bir isme, tarihi bir filmden bir atıf yapılması, tarihi filmlerden birinde bir bölüm rol verilmesi elzemdir. Tabii yabancı bir karakter olmaması kaydıyla."



Ne demiş?

Muharrem Akduman dostumdan bir asist daha: Esra Erol'da bir kadın, suçlamaları kabul etmedi ve şöyle dedi: "Kedilerimin üzerine yemin ederim ki ben yapmadım!.."



Gaf'let kürsüsü

"Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım, Benfica'ya gelmekle kendi seviyeme döndüm" diyen Jose Mourinho 4 maçta sıfır çekti.







Zap'tiye

