Vallahi yapılmış bile... Ben de Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay'ın açıklamasıyla öğrendim:

"1978'de ilk tüp bebeğin doğumuyla yardımcı üreme teknolojisinde çığır açan bir gelişme olmuştu. Ancak, bilimsel ilerlemelere rağmen tüp bebekte başarı oranları hâlâ istenilen düzeyde değil. Yakın zamanda yapay zekayla yapılmış mikroenjeksiyon sonucu oluşan embriyoyla canlı bir doğum meydana gelmesi ise heyecan yarattı. Her alanda olduğu gibi tüp bebekte de yapay zeka aslında çok eski bir geçmişe sahip değil.

Hâlâ öğreniyoruz ve nerelerde nasıl kullanacağımıza dair veriler elde etmeye çalışıyoruz ama görünen o ki, yapay zeka tüp bebekte özellikle laboratuvar aşamasında çok etkili olacak. Sperm seçiminde çok daha başarılı sperm seçimleri ya da tüp bebek tedavisindeki ilaçların dozunun belirlenmesi konusunda ciddi anlamda katkı sağladığını biliyoruz. Yani yapılan çalışmalarda tecrübeli bir embriyoloğun seçtiği embriyoyu ya da onun değerlendirdiği embriyo tercihinin aynısını yapay zeka da yapıyor."

Yapay zekanın girmediği bir orası kalmıştı. Allah sonumuzu hayır etsin!



İnternet alışverişine dikkat!

Bol kandırmacalı Kasım indirimleri (!) süre dursun, dijital güvenlik şirketleri de internet alışverişlerinde dolandırılmamaları için vatandaşları uyarıyorlar. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

Güçlü, benzersiz parolalar kullanın ve tüm çevrimiçi hesaplarda çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) veya geçiş anahtarlarını açın.

Gerçek olamayacak kadar iyi görünen teklifler de dâhil olmak üzere, internette okuduğunuz her şeye şüpheyle yaklaşın.

İstenmeyen bir mesaj veya telefon görüşmesi yoluyla iletişime geçildikten sonra asla kişisel veya finansal bilgileri vermeyin.

"HTTPS" ile başlayan veya kilitli bir asma kilit gösteren güvenli web sitelerini kullanın.

Kötü niyetli istismarlara karşı mümkün olduğunca güvende tutmak için yazılımınızı ve işletim sisteminizi düzenli olarak güncelleyin.

Tüm cihazlara güvenilir bir sağlayıcıdan anti-malware yükleyin.

Banka havalesi veya anında nakit uygulaması ile ödeme yapmayın. Ekstra koruma için mümkünse kredi kartınızı kullanın.

Sahte olduğunu gösterebilecek yazım ve dil bilgisi hataları için web sitesi ve e-posta gönderen URL'lerinin yanı sıra içeriği iki kez kontrol edin.

Teslimat bildirimlerini doğrudan lojistik firmasıyla iki kez kontrol edin ancak mesaj veya e-postanızdaki ayrıntılarla iletişime geçmeyin.



Kamerada görünmeyen plaka

Nedense aklımız hep bu işlere çalışıyor. Vatandaşın biri gözle görülen ama kamerada görünmeyen plaka icat etmiş!

Malum, artık pek çok araçta yol kamerası var.

Ayrıca EGS ve MOBESE sistemleri, köprü/otoyol geçiş kameraları, plaka tanıma sistemleri vs. sayesinde suça karışan araçların plakaları kayıt altına alınabiliyor. Gelin görün ki, bu aklı evvel mucidimiz sayesinde görüntülenen plaka, kayıtlarda bembeyaz çıkıyor. Böylece kameraların arasından rahatça sıvışabiliyorsunuz. (!)

Be mübarek adam, bunun yerine savaş uçaklarımızı radarda görünmez kılacak bir boya icat et de seni bizim Şeref Kürsüsü'ne koyalım!..



Zap'tiye

Van'da eşiyle tartışan adam evden çıkıp tam 463 kilometre yürüdü. Kafası dırdırdan nasıl şiştiyse artık?..

Gaf kürsüsü

Halk TV'den bir muhabbet: Ebru Baki: Her gün bir soruşturma gözaltı süreci yaşanıyor. Bugün de o günlerden biri. Onun da adı İstanbul Sen. İsmail Saymaz: İstanbul Senin. İbrahim Kahveci: İlerleme var, dün de İstanbul Ben diyordu.

Ne demiş?

"Tenim çok beyaz, güneşte biraz kalsam hemen ağlıyorum." (Aleyna Tilki)