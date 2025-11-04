Yahu olacak şey mi? Burnu bas bas "Ben estetikliyim" diye bağıran oyuncudan kenar mahallenin fukara kızı olur mu? Dudağı silikonlu, Fransız manikürlü, elmacık kemikleri şişirilmiş, kaşları Fransız askısıyla kaldırılmış "Nişantaşı tikilerini" köylü kızı olarak ekrana sürerseniz, o dizi tutar mı?

Az önce güzellik salonundan çıkmış gibi duran hatun, protez tırnaklarıyla gündeliğe gider mi?

Kaporta- boyadan (!) çıktığı her haliyle belli kadın oyuncu sadece cümlelerinin başına "Uy", sonuna "Da" ekleyerek Karadeniz'in yayla kızı olduğuna bizi inandırabilir mi?

Oyuncu dediğin "boş tuval" gibi olmalı ki, yönetmen onu, canlandırdığı karakterin renklerine boyayabilsin. Genç oyunculara naçizane tavsiyem: Doğal olun, silikondan, iğneden, protezden uzak durun, kalıcı dövme yaptırmayın ki size inanalım!



Tertemiz delirdik!

Bence geçen haftanın en önemli olayıydı. Çünkü toplumca nasıl "tertemiz delirdiğimizin" resmi belgesi niteliğindeydi.

Adamın biri Beyoğlu'nda bir kadının boynuna tasma takıp gezdirdi. O anları sosyal medya hesabında paylaşınca yer yerinden oynadı.

Büyük infial yaratan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kişileri aşağılama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bundan sonrası psikolog ve sosyologların işi. Ama ben artık uçaklardan üzerimize delirtici bir şeyler püskürtüldüğünden fena halde şüphelenmeye başladım...



Çerez niyetine köpek maması

Haber inanılır gibi değildi. Hayvansever sanatçı Melek Mosso, sokak hayvanlarına dağıtılması için Harbiye Açıkhava'da verdiği konseri öncesinde koltuklara tam 4 bin paket köpek maması bıraktırmış.

Gelin görün ki izleyenlerin bir kısmı bunları kendilerine ikram edilen çerez sanıp, katır kutur yemişler.

Aklıma takılan sorular var:

1- Konsere gelenler hayatlarında hiç köpek maması görmemiş mi?

2- Kimse kimseyi uyarmamış mı?

3- Yoksa bu bir reklam çalışması mı?



40 bin haramiler (!)

Haberi izlerken kâbus görüyorum sandım. Yolda hareket halinde olan TIR'ın arkasına sepetli motosikleti yanaştırıp, dorsedeki canlı koyunları birer birer sepete fırlatarak aracı bir güzel soymuşlar. Hem de şoförün ruhu duymadan...

Sanırsınız, yüzyıllar önce deve kervanlarına saldıran haramiler hortlamış.

O zamanlar sayıları "40 Haramiler"den ibaretti. Günümüzde 40 bini bulduklarını düşünüyorum...



Gaf'let kürsüsü

Uzak Şehir dizisinde annenin "Gidecek buradan" diyerek merdivenlerden fırlattığı gömleklerin Filistin bayrağı renklerinde olması tepki çekti.

Zap'tiye

Kız tarafı "Bir ev isteriz, üstüne de araba" demiş, damat kırmamış.

Ne demiş?

"Eskiden kaşı, gözü, ağzı, burnu güzel olana 'Allah özenerek yaratmış' derdik. Şimdi 'Kime yaptırdın?' diyoruz." (Sanal medyadan)