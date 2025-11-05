Tek kelime ile muhteşem bir sahneydi. Orhan Bey, Bursa'yı almak için saldırmış ama Alpleri, Bizans'ın kahpe ateş tuzağına düşüp cayır cayır yanmıştı. Orhan Bey için o an zaman durmuş, dünya dönmekten vazgeçmiş, alevler buz kesmiş, oklar havada asılı kalmıştı. Böyle bir sahneyi çekmekten öte tahayyül etmek bile büyük işti. Geçen hafta dizinin setine yaptığım ziyaretin ardından yazdığım yazıda yönetmen Bülent İşbilen'den beklentimi de dile getirmiştim. İşte tam da bundan bahsediyordum.

Orhan Bey'in bu şiirsel sahne içinde yitip giden Alplerine o unutulmaz bakışı da, genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun rüştünü ispat ettiği andı.

Söz oyunculuklardan açılmışken, hangisini yazsam diğerine haksızlık edeceğimden korkuyorum. En iyisi bu işi sezona yaymak. Ancak ilk yazı için oyunculuğun hayattaki ulu çınarı Cihan Ünal ile başlamak yerinde olur kanaatindeyim. Diziye nasıl bir ağırlık ve kalite kattığına eminim siz de şahitlik etmişsinizdir. Nesilleri giderek tükenen "Rolü ver, gerisini unut, karşısına geçip keyifle izle" oyuncu türünün bana göre son temsilcilerinden biri. Allah daha uzun yıllar onu zevkle izleme lüksünden bizleri mahrum etmesin...

TOKİ sahtekarlarına dikkat!

Dolandırıcılar sonunda TOKİ'nin 500 bin ev kampanyasına da el attı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en faydalı konut projesi "Ev Sahibi Türkiye" için TOKİ'nin başvuru sayfasını aynen kopyalayan sahtekarlar, vatandaşlardan para toplamaya başladılar. Sitede Cumhurbaşkanlığı forsundan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ logosuna kadar her detayı kopyalayan dolandırıcılar, sitenin altına konut kampanyasıyla ilgili medyada yer alan haberleri koymayı da ihmal etmediler.

Aman diyeyim, herkes çok dikkatli olsun. Gerçek sitenin internet uzantısı toki. gov.tr olmalı. Bunun dışındakilere asla itibar edilmemeli. Üstelik kampanyaya resmi başvurular 10 Kasım'da başlayacak. Paranızı çakallara kaptırmayın.

Vatanperverlik budur!

Selçuk Bayraktar... Hem aklıyla, hem bilgisiyle, hem vatanseverliğiyle hem de alçakgönüllülüğüyle milletimizin gönlünde taht kuran, gençliğin yeni idolü. "Onun gibi olmak" şimdilerde pek çok gencimizin hayallerini süslüyor. Hem köklerine bağlı hem yenilikçi olmak, manevi gücünün yanına teknolojiyi koymak, "Yapılamaz" denileni gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katmak, sonunda bütün teknoloji devlerine parmak ısırtmak onun işi...

Gelin görün ki, içimizde yuvalanan hainlerin hedefi olmak da onun yaşam gerçeği. Yaptıklarını, kazandırdıklarını görmezden gelip sadece onun "Damat" sıfatını öne çıkartanlar bu fotoğrafa dikkatle baksın. Fotoğraf, onun damat olduktan 4 ay sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda günlerce bir kabinde yaşadığı günlerden...

Bilinsin istedim.

Gaf kürsüsü

"Emekliyim, 63 yaşındayım. Eşimi 15 gün önce kaybettim. 3 gün içinde komşuma aşık oldum. Evlensem ayıp olur mu?" (Hayatta Her Şey Var programına gelen seyirci mesajı)

Zap'tiye

Kızını kaybeden baba 3 yılda 20 yaş ihtiyarladı. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın.

Ne demiş?

Sanal medyadan siyasi bir atışma:

- Memlekette saman bile ithal ediliyor, hâlâ bunlara oy verenler var.

- Memlekette AK Parti'nin hizmetlerini görmeyen bu kadar öküz varken saman yetmiyor tabii...