Herkes Atv'nin yakında yayınlanacak yeni dizisi A.B.İ.'nin açılımını merak ediyor. Evet, dizide isim olarak kullanılan A.B.İ. bir kısaltma. "Büyük erkek kardeş" anlamı taşıdığı gibi aynı zamanda "Aile Bir İmtihandır" cümlesinin kısaltması.

OGM Pictures adına Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizimin hikayesi "İnsan ailesini seçemez" gerçeğinden hareketle kaleme alınmış. Gerçekten de aile, kişinin karakterinden öte yaşam çizgisini de belirleyen bir olgu. Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in oluşturduğu senaryo ekibi de bu gerçeği eksen almış.







Doğan, mafyatik ilişkiler örgüsü içinde yer alan ailesinin kendisine dayattığı yaşam tarzından uzaklaşmak için kendi yolunu çizmeye karar verir. Gelgelelim, karanlık geçmişini bir anda silip atmak o kadar kolay olmayacak ve sonunda kendini geçmişiyle yüzleşirken bulacaktır.

Kenan İmirzalıoğlu gibi bir oyunculuk devine eşlik eden yetenekli ve güzel Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra yönetmen koltuğunda da Yağmur-Durul Taylan kardeşlerin oturduğu düşünülürse, geriye ekranların yeni fenomeniyle tanışmak için günleri saymak kalıyor.



Anıtkabir çıplakları

10 Kasım'da ailemle Ankara'ya gidip Atatürk'ün manevi huzurunda o muhteşem duyguyu bir kez daha yaşadım. Özellikle küçük kızım ve kuzeninin, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, vefatının 87'nci yılı olmasına rağmen milletçe nasıl hâlâ büyük bir sevgi, saygı ve minnetle sarıldığımızı görmelerini istedim.

Gerçekten de Türkiye Anıtkabir'e akmıştı. On binlerin arasında avluya girebilmek için yaklaşık bir saat boyunca mücadele verdik ama olsun. Atamızın bu ülkeyi kurtarmak için verdiği mücadelenin yanında ne ki?..







Ancak... Bazı görüntüler vardı ki içimi acıttı. Anıtkabir'e yarı çıplak gelenler...

Kimin ne giyeceğine asla karışmadığımı bu köşenin müdavimleri iyi bilir. Ama dekolte sınırlarını zorlayan fotoğraflarını çekip bu köşede yayınlamayı bile uygun bulmadığım derecedeki "çıplaklık" beni rahatsız etti. Bazı kadınların, popolarının yarısını açıkta bırakan şortlarla Aslanlı Yol'da yürüyüp, mozolenin önünden geçtikleri sırada onlar adına utandım ve yine onlar adına Atatürk'ten af diledim. Her şeyden önce bu mezar ziyaretiydi ve doğal olarak kendine has kuralları vardı. Ama belli ki çıplaklığı "medeniyet" sanan ya da beyinleri bu yolda yıkanan bazı insanlar sözde "siyasi mesaj" verdiklerini sanıyorlardı. Yazık. Çok yazık...



Direkten döndük!

Geçen haftanın çok önemli bir olayı, gündemin tozu dumanı arasında güme gitti.

Sarıyer'de forma giyen Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji, Sarıyer'deki bir AVM'de kabus gibi anlar yaşadı. Önemsiz bir konu yüzünden Djilobodji'nin üzerine yürüyen Abdullah A. adlı kişi silah çekti, şemsiye fırlattı ve futbolcuyu tartakladı. Polisin müdahalesinin ardından karakola götürülen, ifadesi alındıktan sonra da mahkemeye sevk edilen saldırgan serbest bırakıldı.

Birincisi; bu adamın belinde silahla o ünlü AVM'ye girmesine nasıl izin verildi? (Güvenlikler ruhsat gösterdiğini söylüyor) Bence güvenlik mensupları dışında hiç kimse böyle bir yere silahla girememeli.

İkincisi; üç ayrı suça karışan kişi, nasıl oluyor da hâlâ silah ruhsatı taşıyabiliyor?

Sonuncusu, eğer o adam tetiği çekseydi, milli futbolcunun hayatını kaybetmesinin yanı sıra Türkiye'nin uğrayacağı prestij kaybının hesabını kim, nasıl verecekti?



Gaf'let kürsüsü

İnegöl'de daha önce de 5 kez alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 2044 yılına kadar el konulan sürücü, aracında alkol almaya devam edip, polislere, "Dur, ben biraz daha içeyim de öyle gidelim" dedi.







Zap'tiye

Fenerbahçeli Jhon Duran'a yapılan bu harekete hakemler penaltı vermedi. Gerçekten de buna faul denmez. Dense dense "cinsel taciz" denir!



Ne demiş?

Mehmet Ali Erbil ile evlenen Gülseren Ceylan: "Allah size de zengin koca nasip etsin. Allah bana varlıklı, güçlü, koskoca Mehmet Ali Erbil'i layık gördü, ret mi edeyim?"