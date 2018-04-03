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BÜLENT CANKURT
03 Nisan 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Can’ları 1 oldu!

Ünlü oyuncu da, 'önce bebek, sonra nikah' modasına uyup 24 Haziran 2014'te Bedri Güntay ile evlenmiş ve 27 Aralık'ta da oğulları 'i dünyaya getirmişti. "Tek çocuk yetmez, en az iki çocuk şart" diyen Karahan, geçen yıl 27 Mart'ta ikinci oğlu Eyüp Can'ı dünyaya getirmişti. Güntay çifti, oğulları Eyüp Can için, hafta sonu doğum günü partisi verdi. Sevdikleriyle doğum gününde buluşan ünlü çift, kutlamadan renkli kareleri sosyal medyadan paylaştı. Karahan, fotoğrafın altına; 'Tüm dostlara ve iyi dileklere teşekkür ederiz. Ailemizin en küçüğü Can'ımız 1 oldu' mesajını yazdı.

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