'Ağır' çeken ünlülerin fazlalıklarından kurtulmak için kolay yolu seçip tüp mide ameliyatı yaptırma modasına, Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı da uymuştu.



ÇOK MUTLU

Geçen yıl midesini, konunun uzmanlarından Prof. Mehmet Ali Yerdel'e teslim eden Sabancı, amacına ulaştı.

Geçenlerde karşılaştığım Sabancı, 8 Mayıs'tan bu yana tam 53 kilo verdiğini, 128 kilodan 75'e düştüğünü söyledi.

Sabancı'nın, neredeyse tüp mide ameliyatı ile eş zamanlı dönemde flört etmeye başladığı Zeynep Nazlı Kayı ile de mutlu mesut bir ilişkisi var. Seyahat etmeye bayılan aşıklar, hafta sonu Komşu'daydı. İki günlüğüne Atina'ya giden çift, Yunan şarkıcı Antonis Remos'un konserini de izleyip döndü. Bu arada Sabancı, önümüzdeki günlerde 10 günlüğüne Amerika'ya gideceklerini söyledi. Ancak aşıklar henüz Amerika'nın hangi şehrine gideceklerine karar verememiş.

53 kilo verip kuş gibi hafifleyen ve güzel bir ilişkisi olan Sabancı, bugünlerde bulutların üzerinde dolaşıyor. Ne diyelim; mutluluğu daim olur inşallah…