2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli ile işadamı Nedim Keçeli'nin bebek beklediğini tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti.

Dört yıllık ilişkilerini 31 Mart'ta resmileştiren, 6 Mayıs'ta Venedik'te düğün yapan çift, yaklaşık 3.5 ay sonra oğulları Yaman'ı kucaklarına alacak. Mutluluktan ayakları yere basmayan çift, cuma günü Yeni Dünya'ya uçtu. Miami'de bir taşla iki kuş vuracak olan çift; hem cumartesi günü birinci evlilik yıl dönümünü kutladı, hem de Yaman için alışveriş yaptı. Nedim Bey'i bir hafta sonra İstanbul'a uğurlayacak olan Gamze Hanım, 20 gün sonra İstanbul'da olacakmış.

Gamze Hanım'ın karnı burnunda Miami seyahati keyifli geçer umarım.