Ünlü isimler, hafta sonu, iyiliğin bir parçası olmak adına bu yıl ilki gerçekleştirilen Akbatı Koşusu'nda ter döktü. Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu'nun evsahipliğinde Bahçeşehir'de gerçekleşen koşudan toplanan gelirin bir kısmı, Tohum Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'na (TOHUM) bağışlandı. Cenk-Alize Dinçkök Eyüboğlu, Pınar-Kerem Özçapkın, Sinan Kosif, Ayşe Kucuroğlu;, yarışa çoluk çocuk katılan isimlerden bazılarıydı. Dereceye girenlere ödülleri, Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ve Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından verildi.