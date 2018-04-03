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BÜLENT CANKURT
03 Nisan 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Davete gidip saç yaptırdılar

Sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimleri, San Coiffure'ün Nişantaşı şubesinin birinci yıl kutlamasında buluştu. , Selen Keçeli, Burcu Ziyal, Emel Ayaydın, ve birçok ünlü ismin katıldığı kutlama daveti, hem eğlenceli, hem de bilgilendirici geçti. San Coiffure'ün ortağı ve saç tasarım uzmanı Selami Ersoy, bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan konuklarına saç bakımı yapmayı ihmal etmedi, onlarla 2018 yaz saç trendlerini ve bakım sırlarını da paylaştı. Davetten herkes çok mutlu ayrıldı.

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