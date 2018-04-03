Sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimleri, San Coiffure'ün Nişantaşı şubesinin birinci yıl kutlamasında buluştu. Feryal Gülman, Selen Keçeli, Burcu Ziyal, Emel Ayaydın, Zeynep Mansur ve birçok ünlü ismin katıldığı kutlama daveti, hem eğlenceli, hem de bilgilendirici geçti. San Coiffure'ün ortağı ve saç tasarım uzmanı Selami Ersoy, bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan konuklarına saç bakımı yapmayı ihmal etmedi, onlarla 2018 yaz saç trendlerini ve bakım sırlarını da paylaştı. Davetten herkes çok mutlu ayrıldı.