People, kış sezonunda hem iyi yemeğin, hem canlı müziğin gözde adresi oldu. Mekanda iki kez Barboros'u, bir kez de Cenk Eren'i dinledim; her zamanki gibi ikisi de harikaydı. Şimdi haklarını yemeyeyim; mekanın diğer sanatçıları için de övgü dolu sözler duydum ama en merak ettiğim, şimdiye kadar hiç dinlemediğim Selen Servi'ydi; sonunda kendisiyle müşerref olduk. Hiç abartmıyorum, dediklerinden fazlasıyla karşılaştım. Sesi, sahnesi, repertuvarı resmen yıkılıyor; onu izleyip de eğlenmemek müm- kün değil.