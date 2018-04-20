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BÜLENT CANKURT
20 Nisan 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Eğlence garanti

People, kış sezonunda hem iyi yemeğin, hem canlı müziğin gözde adresi oldu. Mekanda iki kez Barboros'u, bir kez de 'i dinledim; her zamanki gibi ikisi de harikaydı. Şimdi haklarını yemeyeyim; mekanın diğer sanatçıları için de övgü dolu sözler duydum ama en merak ettiğim, şimdiye kadar hiç dinlemediğim Selen Servi'ydi; sonunda kendisiyle müşerref olduk. Hiç abartmıyorum, dediklerinden fazlasıyla karşılaştım. Sesi, sahnesi, repertuvarı resmen yıkılıyor; onu izleyip de eğlenmemek müm- kün değil.

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