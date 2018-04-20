Palandöken'i son birkaç yıldır kayak turizminin en gözde adreslerinden biri yapmayı başaran Sway Hotels'in genç patronu Berke Dikmen'in de başı bağlandı.

Kendisi gibi kalbi de güzel olan kız arkadaşı Gizem Muşlu ile aile arasında bir törenle sözlenip evlilik yolunda ilk adımı attılar.

Tebrik etmek için aradığımda öğrendim ki Berke Bey ile Gizem Hanım, yaz sonu gibi ilişkilerini resmiyete dökecekmiş. Her ikisi de tanıdığım ve sevdiğim kişiler; umarım çok mutlu olurlar ve bir ömür aynı yastığa baş koyarlar...