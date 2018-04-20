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BÜLENT CANKURT
20 Nisan 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Göz Nuru ile yıldızları süslüyor

Yarattığı mücevher markası Bee Goddess ile geçen yıl dünyadaki 179 tasarımcı arasından birincilik ipini göğüsleyen , tasarımlarıyla en az Türkler kadar yabancı ünlülerin de kalbini fethediyor. İşte size iki örnek daha... Tasarımlarıyla şimdiye kadar dünyaca ünlü pek çok yıldızın parmağını, kulağını bileğini ve boynunu süsleyen Ece Şirin; son koleksiyonu (Eye Light) ile bu kez de ve Kylie Minogue'u etkisi altına almış. Şarkılarıyla milyonları kendine hayran bırakan Rita Ora, sınırlı sayıda üretilen Göz Nuru yüzüğüyle, Kylie Minogue da Göz Nuru serçe parmak yüzüğü ile objektiflere poz vermiş.

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