Yarattığı mücevher markası Bee Goddess ile geçen yıl dünyadaki 179 tasarımcı arasından birincilik ipini göğüsleyen Ece Şirin, tasarımlarıyla en az Türkler kadar yabancı ünlülerin de kalbini fethediyor. İşte size iki örnek daha... Tasarımlarıyla şimdiye kadar dünyaca ünlü pek çok yıldızın parmağını, kulağını bileğini ve boynunu süsleyen Ece Şirin; son koleksiyonu Göz Nuru (Eye Light) ile bu kez de Rita Ora ve Kylie Minogue'u etkisi altına almış. Şarkılarıyla milyonları kendine hayran bırakan Rita Ora, sınırlı sayıda üretilen Göz Nuru yüzüğüyle, Kylie Minogue da Göz Nuru serçe parmak yüzüğü ile objektiflere poz vermiş.