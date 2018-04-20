Milli sörfçü Bora Kozanoğlu, Çeşme Alaçatı'nın butik otel kralı olma yolunda hızla ilerliyor! 2011 yılında, dekorasyonunu o dönem flört ettiği sevgilisi Eda Taşpınar'ın yaptığı ilk oteli Alaçatı B House Boutique Hotel'i açan Kozanoğlu, otellerini üçledi. Geçtiğimiz günlerde de, Kozanoğlu Han adını verdiği butik oteli hizmete açtı. Bora Kozanoğlu, bu otelinin dekorasyonunu kime emanet etti bilmiyorum ama altı odalı, şirin mi şirin ve Alaçatı'ya çok yakışan bir otel olmuş. Alaçatı'da renkli çiçeklerle donatılmış bahçede havuz keyif yapmak isterseniz, aklınızda bulunsun...