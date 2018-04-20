Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Ünlü sörfçüden üçüncü otel
BÜLENT CANKURT
20 Nisan 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Ünlü sörfçüden üçüncü otel

Milli sörfçü , Çeşme Alaçatı'nın butik otel kralı olma yolunda hızla ilerliyor! 2011 yılında, dekorasyonunu o dönem flört ettiği sevgilisi 'ın yaptığı ilk oteli Alaçatı B House Boutique Hotel'i açan Kozanoğlu, otellerini üçledi. Geçtiğimiz günlerde de, Kozanoğlu Han adını verdiği butik oteli hizmete açtı. Bora Kozanoğlu, bu otelinin dekorasyonunu kime emanet etti bilmiyorum ama altı odalı, şirin mi şirin ve Alaçatı'ya çok yakışan bir otel olmuş. Alaçatı'da renkli çiçeklerle donatılmış bahçede havuz keyif yapmak isterseniz, aklınızda bulunsun...

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN