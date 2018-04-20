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BÜLENT CANKURT
20 Nisan 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Yine kapanın elinde kaldı

Markası Chez-bo ile adından başarıyla söz ettiren , her sezon başında yaptığı gibi, bu yıl da cicilerini Çukurcuma'daki butiğinde verdiği bir davetle tanıttı. Koleksiyon tanıtımına bu yıl da moda tutkunu ünlü isimler ilgi gösterdi. Davetliler, 140 parçadan oluşan koleksiyonu yakından incelerken, beğendikleri modelleri satın almak için de birbirleriyle yarıştılar.
Öğle saatlerinde başlayan davette, etnik kumaşlardan hazırlanan kıyafetler, cemiyetin moda tutkunu isimlerinden tam not aldı.

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