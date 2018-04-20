Markası Chez-bo ile adından başarıyla söz ettiren Şebnem Çapa, her sezon başında yaptığı gibi, bu yıl da cicilerini Çukurcuma'daki butiğinde verdiği bir davetle tanıttı. Koleksiyon tanıtımına bu yıl da moda tutkunu ünlü isimler ilgi gösterdi. Davetliler, 140 parçadan oluşan koleksiyonu yakından incelerken, beğendikleri modelleri satın almak için de birbirleriyle yarıştılar.

Öğle saatlerinde başlayan davette, etnik kumaşlardan hazırlanan kıyafetler, cemiyetin moda tutkunu isimlerinden tam not aldı.