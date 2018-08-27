Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Bir yılda bitti!
BÜLENT CANKURT
27 Ağustos 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Bir yılda bitti!

İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu'nun avukat oğlu Murat Aksu ile spikeri Fulin Arıkan'ın, geçen yıl 24 Haziran'da sessiz sedasız nikah masasına oturduğunu bu köşeden öğrenmiştiniz. Duydum ki, Ankara Hukuk Fakültesi'nden dönem arkadaşı olan çift, sessiz sedasız da boşanmış! Yıllar sonra bir davette karşılaşan ve aşk yaşamaya başlayan çift, bir yıllık flörtün ardından evlenmişti. Ancak görünen o ki; her ikisi de ikinci evliliklerinde aradıklarını bulamamış. Umarım ikisi için de hayırlısı olur.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN