İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu'nun avukat oğlu Murat Aksu ile TRT spikeri Fulin Arıkan'ın, geçen yıl 24 Haziran'da sessiz sedasız nikah masasına oturduğunu bu köşeden öğrenmiştiniz. Duydum ki, Ankara Hukuk Fakültesi'nden dönem arkadaşı olan çift, sessiz sedasız da boşanmış! Yıllar sonra bir davette karşılaşan ve aşk yaşamaya başlayan çift, bir yıllık flörtün ardından evlenmişti. Ancak görünen o ki; her ikisi de ikinci evliliklerinde aradıklarını bulamamış. Umarım ikisi için de hayırlısı olur.