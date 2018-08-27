Fenerbahçe kongresinde, 20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğundan ezici bir farkla inen ve yerini Ali Koç'a bırakan Aziz Yıldırım, dördüncü kez dede olmaya hazırlanıyor. İkinci eşi Gonca Yıldırım'dan Yaz adında 5 yaşında bir kızı olan Aziz Bey'e, dördüncü torun mutluluğunu yaşatacak olan kişi ortanca kızı Gülşah Gordi...

7'NCİ KIZ OLACAK

Yıldırım gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Murat Gordi ile evli olan Gülşah Hanım, üçüncü bebeğine yedi aylık hamile… Aziz Yıldırım'a; kızları Hande Gamgam, Gülşah Gordi, Yaz Yıldırım ve torunları Ada, Leyla ve Zeynep'ten sonra yedinci kız geliyor! Evet yanlış okumadınız; 2012'de Leyla'yı, 2014'te de Zeynep'i dünyaya getiren Gülşah Hanım'ın üçüncü bebeğinin cinsiyeti de kız. Ağustos 2009'da büyük kızı Hande Gamgam sayesinde ilk kez dede olan ve torunu Ada'yı kucağına alan Aziz Bey'in sırtı, üç kızı ve dört kız torunu sayesinde artık kesinlikle yere gelmez.