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BÜLENT CANKURT
27 Ağustos 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Gülşah Gordi üçüncüye hamile

kongresinde, 20 yıldır oturduğu başkanlık koltuğundan ezici bir farkla inen ve yerini 'a bırakan , dördüncü kez dede olmaya hazırlanıyor. İkinci eşi 'dan Yaz adında 5 yaşında bir kızı olan 'e, dördüncü torun mutluluğunu yaşatacak olan kişi ortanca kızı Gülşah Gordi...

7'NCİ KIZ OLACAK
Yıldırım gibi fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Murat Gordi ile evli olan Gülşah Hanım, üçüncü bebeğine yedi aylık hamile… Aziz Yıldırım'a; kızları Hande Gamgam, Gülşah Gordi, Yaz Yıldırım ve torunları Ada, Leyla ve Zeynep'ten sonra yedinci kız geliyor! Evet yanlış okumadınız; 2012'de Leyla'yı, 2014'te de Zeynep'i dünyaya getiren Gülşah Hanım'ın üçüncü bebeğinin cinsiyeti de kız. Ağustos 2009'da büyük kızı Hande Gamgam sayesinde ilk kez dede olan ve torunu Ada'yı kucağına alan Aziz Bey'in sırtı, üç kızı ve dört kız torunu sayesinde artık kesinlikle yere gelmez.

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