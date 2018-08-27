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BÜLENT CANKURT
27 Ağustos 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Yardım ekibi yine kolları sıvadı

Çocuk Esirgeme Kurumu'nun korumasındaki çocuklarımızı daha eğitimli bireyler olarak yetiştirmek için uğraşan Minik Kalplerle Derneği (Mika-Der) üyeleri, yine kolları sıvadı. Nesrin Ercan'ın başkan, ve 'nin başkan yardımcısı olduğu derneğin geleneksel balosu, 17 Eylül'de Conrad'da düzenlenecek. Üyelerinin organizasyonu için canla başla çalıştığı baloda bu yıl Sıla sahneye çıkacakmış. Çorbada tuzu olsun isteyen 700 yardımsever, balonun biletlerini şimdiden almış bile; hepsine helal olsun.

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