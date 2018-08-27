Çocuk Esirgeme Kurumu'nun korumasındaki çocuklarımızı daha eğitimli bireyler olarak yetiştirmek için uğraşan Minik Kalplerle El Ele Derneği (Mika-Der) üyeleri, yine kolları sıvadı. Nesrin Ercan'ın başkan, Arzu Sabancı ve Arzu Çebi'nin başkan yardımcısı olduğu derneğin geleneksel balosu, 17 Eylül'de Conrad'da düzenlenecek. Üyelerinin organizasyonu için canla başla çalıştığı baloda bu yıl Sıla sahneye çıkacakmış. Çorbada tuzu olsun isteyen 700 yardımsever, balonun biletlerini şimdiden almış bile; hepsine helal olsun.