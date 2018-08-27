Be Light Kitchen ile sağlıklı yaşam tarzlarını müşterilerine sunan Şeyda Coşkun Yeğin ile kardeşi Tuğba Coşkun'un Bodrum tatili devam ediyor. Doğru beslenme ve sporla herkesin hayalindeki görünüme kavuşabileceğini savunan kardeşler, kendi fizikleriyle de bunu kanıtlıyor. Geçtiğimiz günlerde Yalıkavak Marina'da görüntülenen ve düzgün fiziklerini gözler önüne seren ikili, modayı da yakından takip ediyor. Kardeşlerin, özellikle bu yazın popüler parçası olan 3 bin 800 TL'lik (eski kurla) Hermes terlikleri pek havalı...