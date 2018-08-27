Bayram tatilini çocuklarıyla birlikte Bodrum Mandarin Oriental'daki evlerinde geçiren Rüştü-Işıl Reçber çiftine Boston yolu göründü. Çiftin bu yıl Vehbi Koç Vakfı Lisesi'nden mezun olan kızları Tuana, Boston Üniversitesi'nde genetik-biyoloji öğrenimi görecek. Reçber çiftinin, çarşamba günü oğulları Mehmet Burak'ı da alıp Tuana'nın okul işleri ve kalacağı evle ilgilenmek için Boston'a gideceğini öğrendim. Kızları çok iyi bir bölümde öğrenim göreceği için çok gururlanan Reçber çifti, aralarına kıtalar gireceği için de biraz hüzünlenmiş.