Nazlı Keçili, dört yıl önce reklamcılık sektöründeki başarılı kariyerini sanata olan tutkusundan dolayı noktalayıp sanat platformu Artkolik'i kurmuştu. Platformdan sonra dergi, galeri, sanat dersleri ve sanat gezileri gibi projeler geliştiren Keçili, işleri iyice büyüttü. Önceki gün konuştuğumuz Nazlı Hanım, yeni dönemde Artkolik'te onlarca eğitim ve seminerin başlayacağı müjdesini verdi. Oyun ve roman yazarlığı, interaktif masal, çocuk tiyatrosu, sinema ve heykel atölyesi gibi daha pek çok alternatif mevcut, aklınızda olsun...