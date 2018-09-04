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BÜLENT CANKURT
04 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Murat’larına kavuştular

İstanbul eğlence hayatının duayenlerinden, Sess'in ortağı Nedim Binler, 59 yaşında ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Başarılı avukat Ela Çalıkuşu ile evlenen ve 54 yaşında müzmin bekarlığına son veren Binler, 4 yıl önce kızı Mina'yı kucağına alıp ilk babalık mutluluğunu yaşamıştı.
Ela Hanım, geçen hafta da Nedim Binler'i ikinci kez baba yaptı. Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde doğum yapan Ela Hanım'ın da, Nedim Bey'in merhum babası Murat Bey'in ismini verdikleri oğullarının da sağlık durumu gayet iyi. Umarım çocuklarını sağlıkla büyütürler.

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