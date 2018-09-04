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BÜLENT CANKURT
04 Eylül 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Ex çift aile yemeğinde buluştu

Tüm 'nin boşanacaklarını bu köşeden öğrendiği sunucu ile televizyoncu Murat Saygı, o dönem herkesi şaşırtmıştı. 11 yıllık evliliklerini bitirmelerine neden olarak çok şey yazılıp çizilmişti. Dedikoduların aksine; evliliklerini, başladıkları gibi güzelce bitirmeyi başarmışlardı. Boşandıkları gün de mahkemeden birlikte çıkan ex çift, dost kalabilmeyi başardı. Bayramda da, çocukları Ali ve Emir ile bir araya gelen ex çift, önceki gün da maaile yemekteydi. Hatta yemekte, Murat Bey'in ilk evliliğinden olan kızı Mina da vardı.

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