Acun Ilıcalı'nın 2.8 milyon takipçisi bulunan 'Instagram fenomeni' eşi Şeyma Subaşı, takipçilerini korkuttu!

Neredeyse attığı her adımı takipçileriyle paylaşan, bu yıl da müdavimi olduğu Amerika'daki Burning Man Festivali'ne giden Subaşı, 27 Ağustos'tan bu yana ne bir post, ne de bir story paylaşmayınca takipçileri paniklemişti!

Subaşı, Allah'tan dün sabaha karşı üç post ve sonrasında pekçok story paylaştı da takipçilerinin yüreklerine su serpti! Instagram'da, "Şeyma'cım son durum ne? Haber var mı? Story atmıyorsun?" gibi paylaşımlar görmüş, ciddiye almamıştım.

Üstüne birkaç arkadaşım da arayıp buna dair sorular sorunca merak edip araştırdım! İlk söyleyeceğim, paniğe mahal olmadığı! Subaşı, zaten dün sabah itibari ile takipçilerini rahatlattı ama en azından nedenini yazayım da öğrenin.



FELSEFEYE AYKIRI

Tüketim çılgınlığını ve kapitalist sistemi kısa süreliğine bir kenara bırakarak insanların birbirleriyle iletişime geçmelerini sağlamak ve sevginin önemini yansıtmak için yaratılan Burning Man, birkaç yıldır sosyal medyada en çok takip edilen etkinlikti. Ancak bu popülerlik, festivalin ana fikri olan dünyevi zevklerin geri planda bırakılması fikri ile ters düştüğü için internet erişimini düşürmüşler. Bu yüzden katılımcılar, paylaşım yapamamış!

Son söz: Bu uygulama devam ederse, Türkiye'den gidenlerin sayısında bir azalma olacağına eminim!