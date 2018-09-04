Türk turizmine damga vuran ve 1974'ten beri hizmet veren Çeşme Ilıca'daki Altın Yunus Resort and Thermal Hotel, SPA'sıyla adından söz ettiriyor. 465 odası ve 200 yat kapasiteli marinası ile turizme hizmet eden otelin SPA'sı, Haziran'da baştan aşağı yenilendi. Uzakdoğulu ve Türk terapistlerle masaj, cilt ve vücut bakımları uygulanan Palmet SPA'nın en büyük özelliği ise; Ilıca'dan çıkan termal suyu ile sağlık terapileri gerçekleştirilmesi. Mutfak ekibini ve mönülerini de yenileyen otel, İzmir ve İstanbul'un elitlerinin gözde otellerinden biri haline geldi.