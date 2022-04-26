İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Tunceli'deyiz. Tunceli'nin yöresel yemekleri; hamur işleri, et yemekleri, çeşitli mezeler ve salatalarla zengin bir menüden oluşturmaktadır.

Tunceli'nin yöresel yemeklerinde genellikle et ön plana çıkar ve içerisinde bolca baharat bulunmaktadır. Tunceli'nin temel geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdır. Bu ekonomik anlayış yemekleri de şekillendiren bir etken oluşturmaktadır. Özellikle tahıllı yemekler, yöreye özgü yemek çeşitlerinin çoğunluğunu içermektedir.







AYRAN AŞI



MALZEMELER

1 litre Birşah ayran

1 kaşık un

1 adet yumurta

500 gr. döğme

Bir avuç Yöremce nohut

Yeteri kadar tuz

Reyhan veya yarpuz (yabani nane)

YAPILIŞI: Önce bir tencereye ayran konularak içine un, tuz, yumurta sarısı ilave edilerek iyice karıştırılır. Kaynayıncaya kadar tahta kaşıkla karıştırılmaya devam edilir. Kaynamış karışıma önceden ıslatılıp hazır hale getirilen nohut ilave edilir. Nohut biraz piştikten sonra döğme katılır, 20-30 dakika kaynatıldıktan sonra yarpuz konulur. Taze yarpuz daha iyi tat verir. Mevsim kış ise kurutulmuş yarpuz karıştırılır. 5 dakika daha kaynatılır. Sıcak tüketildiği gibi yaz aylarında soğuk olarak da yenilebilir.



TUNCELİ KÖMBESİ



MALZEMELER

250 gr. Vera margarin

200 gr. tereyağı

1 su bardağı süt

Tuz

Aldığı kadar un







YAPILIŞI: Kabımızın içine erimiş tereyağı, margarin ve tuz ekliyoruz ve azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlıyoruz. (Çok sert bir hamur olmayacak) Yağlanmış tepsimizin içine hamuru yayıyoruz ve üzerine parmaklarımızla delik açıp fırına veriyoruz. 25-30 dk. 180 derece fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Piştikten sonra soğumasını bekleyip servis ediyoruz.



PEKMEZ HELVASI



MALZEMELER

250 gr. tereyağı

250 gr. un

2 su bardağı dut pekmezi

100 gr. ceviz

100 gr. fındık

100 gr. Çerezya fıstık

YAPILIŞI: Hafif ısıtılmış yağın içerisine un dökülerek hafifçe pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulan una dut pekmezi ilave edilerek 2 dakika kadar pişirilir. Servis tabaklarına alınarak üzerine dövülmüş olan çerezler serpilir ve servise hem sıcak hem de soğuk olarak sunulabilir.



SOĞAN AŞI



MALZEMELER

1.5 kg. kuru soğan

500 gr. tereyağı

Yeteri kadar bayat ekmek

YAPILIŞI:

Kuru soğan ayıklandıktan sonra uygun şekilde doğranır. Tereyağı tencerede eritilerek doğranan soğan pembeleşinceye kadar kızartılır. Yeterince kızardıktan sonra küçük parçalar halinde doğranan bayat ekmek tencereye boşaltılarak karıştırılır. Biraz bekletildikten sonra servis edilir.



PATİLE



MALZEMELER

3 su bardağı un

Yarım paket yaş maya

200 gr. tuzsuz peynir

Kavurmalı bulgur

Maydanoz

Toz şeker

Tuz

Yeteri kadar su

YAPILIŞI: Önce bir kaba 3 su bardağı kadar un konulur. Üzerine yarım paket yaş maya, bir fiske tuz ve ılık su eklenerek karıştırılır. Karışım kulak memesi kıvamına gelene dek yoğrulur. Elde edilen hamur küçük parçalara ayrılır. Beze denilen bu parçalar merdane ile açılır. Hamurun üzerine tuzsuz beyaz peynir katılmış soğan, maydanoz veya kavurmalı bulgur güzelce dağıtılır. Hamur yarım ay şeklinde katlanır. Pişmeye hazır patile, harlı ateşteki sacın üstüne konularak pişirilir. Bu şekilde tercih edilebileceği gibi ekmekler doğranarak üzerine eritilmiş tereyağı dökülerek de yenilebilir.