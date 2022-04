Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Yozgat'a konuk oluyoruz. Anadolu'nun tam orta noktasında yer alan ilimiz Yozgat, mutfak olarak da Anadolu'nun birbirinden lezzetli yemeklerinden etkilenmiş ve kendine özgü bir yemek kültürü oluşturmuştur.







MISIR TATLISI



MALZEMELER

1 kg. mısır unu

2 Yumurta

1 kase Yeğenler un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı Birşah yoğurt

1 su bardağı su

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN:

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Yumurta, yağ, su, yoğurt ve kabartma tozu derin bir kaseye alınır. Mısır unu ve normal un eklenip yoğrulur. Cevizden büyük bezeler alınır, yuvarlanır ve yağlanmış tepsiye dizilir. Bezelerin her biri için el muhakkak ıslatılır. Aksi takdirde bezeler ele yapışır. Üstü kızarana kadar yani yaklaşır 30 dk. pişirilir. Tatlı sıcakken yine sıcak olan şerbet üzerine dökülür. Ağzı kapatılır ve şerbeti çekene kadar dinlendirilir.



TANDIR KEBABI



MALZEMELER

1 kg. kuzu eti

1/2 kilo domates

250 gr. sivri biber

2 baş kuru soğan

Samire Tuz

Karabiber









YAPILIŞI: Kebap için alınan et bir gün önceden tuzlanıp dinlenmeye bırakılır. Özel olarak hazırlanan tandır ocağında iki taraflı yanan ateşin ortasına şişlere takılarak yarım saat pişmeye bırakılır. Domatesler ve biberler ayrı pişirilir. Yarım saat ateşte pişen etler közde içini çekmesi için 10- 15 dk. bekletilir. Pişmiş olan et özel pidesinin üstünde doğranır. İsteğe göre karabiber eklenir. Domates, biber ve kuru soğandan oluşan tabakta, doğranmış pidelerle servis yapılır.



EKŞİLİ KABAK



MALZEMELER

1 adet kara kabak veya yarım bal kabağı

Bir yemek kaşığı un

Yeteri kadar tuz

İki adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı salça

SOSU İÇİN:

4 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 çay bardağı Galle elma sirkesi

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kabaklar ince ince dilimlenip yıkanır. 1 yemek kaşığı un ve tuzla harmanlanır. Fırın tepsisine alınır. 30 dk. kadar fırında pişirilir. Bir tavada orta boy iki adet kuru soğan sıvı yağ ile kavrulur. Bir yemek kaşığı salça ve iki su bardağı kadar su eklenir. Bu salçalı su, fırındaki kabağın üstüne dökülür ve kabağın üstünü kapatacak kadar olmalıdır. 5-10 dk. daha fırınlanır. Sosu: 4 diş sarımsak ezilir. 1 yumurta, 1 çay bardağı sirke ve tuz karıştırılır. Fırındaki kabağın üzerine gezdirilir. 5 dk. daha pişirilir ve servis edilir.



ÇİĞDEM PİLAVI



MALZEMELER

4 kase bulgur

1 kase tereyağı

8 kase tavuk suyu

1 kase çiğdem

YAPILIŞI: Tereyağı bir tavada eritilir. Bulgur, bu yağ ile biraz kavrulduktan sonra tavuk suyu ilave edilir. Piştikten sonra üzerine çiğdemin kök kısmı ve çiçeği ilave edilir. Dinlenmeye bırakılır.



GINNIÇ



MALZEMELER

1 kg. Yeğenler un

1 tavuk

Samire Tuz

Sarımsak

YAPILIŞI: 1 kg. una soğutulmuş tavuk suyu ve 1 yemek kaşığı tuz ilave edilerek hamur sert olacak şekilde yoğurulur. Hepsi büyükçe bir beze yapılır. Bu beze, oklava yardımıyla biraz da unlanarak yaklaşık 3 santim kalınlığında açılır. Ortadan kesilerek iki parça elde edilir. Yarım daire şeklindeki bu parçalar da iki parmak kalınlığında şerit şerit kesilir. Son olarak şerit halindeki hamur da erişteden daha kalın şekilde kesilir. Her bir parçaya iki parmakla bastırılır ki bu da hamurun yuvarlanmasını sağlar. Bir tencerede 4-5 kilo su, içine 1 yemek kaşığı tuz konularak kaynatılır. Daha sonra kaynayan bu suyun içerisine hamur atılır ve haşlanır. Pişince hamurun beyazlığı kalmayıncaya kadar süzülür. Bir tepsiye alınır ve üzerine didiklenmiş tavuk eti serpilir. Tavuk suyu derince bir kaseye alınır. Ayrıca dövülmüş sarımsak da bulundurulur. Servise sunulduğunda bir kaşık hamur alınır, tavuk suyundan ve isteğe göre sarımsak sosundan alınır.